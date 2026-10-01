Science-fiction et guerre(s) froide(s) (revue ReS Futurae)

Appel à contribution - ReS Futurae n° 31



Science-fiction et guerre(s) froide(s)



Dossier ReS Futurae n° 31, juin 2028

Dirigé par Gwennaël Gaffric

Les propositions d’articles, d’environ 250-300 mots, accompagnées d’une brève biobibliographie, sont à envoyer avant le 18 décembre 2026 à gwennael.gaffric1@univ-lyon3.fr

Échéances

Date limite pour les propositions : 18 décembre 2026

Remise des articles V1 (30 000 à 50 000 signes) : 18 mai 2027

Le processus d’évaluation de la revue ainsi que les normes éditoriales sont disponibles en ligne :

https://journals.openedition.org/resf/13028

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De la bombe atomique à la conquête spatiale, de la cybernétique aux technologies de surveillance, la guerre froide a été aussi une lutte pour définir les formes du futur. La science-fiction y occupe une place singulière : elle met en scène les promesses et les menaces associées à ces transformations et participe parfois à la formulation ou à la contestation de ces imaginaires.

Mais que désigne exactement l’expression « guerre froide » ? Si la notion renvoie traditionnellement à la confrontation géopolitique entre les États-Unis et l’Union soviétique entre 1945 et 1991, l’historiographie récente en a profondément nuancé et élargi la définition. Plusieurs travaux ont montré que la guerre froide ne peut être réduite à une simple bipolarité stratégique : elle constitue un phénomène global, structurant des conflits, des projets politiques et des trajectoires technologiques bien au-delà de l’espace euro-atlantique. Odd Arne Westad a ainsi proposé de parler de « guerre froide globale », marquée par l’imbrication des rivalités idéologiques et des processus de décolonisation dans l’ensemble du « tiers monde », de l’Asie à l’Afrique en passant par l’Amérique latine. Ces confrontations ne se sont pas seulement jouées sur les terrains diplomatiques ou militaires. Elles ont aussi pris la forme d’une compétition scientifique et culturelle, dans laquelle les différentes puissances mobilisaient notamment la technologie comme signe de leur supériorité morale et politique. La science-fiction constitue à cet égard un espace privilégié pour saisir ces stratégies et ces transformations, sans pour autant se limiter à les refléter. Les récits du genre mettent en scène de nouvelles formes de conflictualité, de l’infiltration idéologique à la menace nucléaire ou à la guerre automatisée et en explorent les implications politiques et anthropologiques. Dans les années 1950 et 1960, les récits d’invasion extraterrestre ou les fictions d’apocalypse atomique transposent souvent dans l’espace fictionnel les tensions idéologiques de la guerre froide. Dans le cinéma américain, par exemple, des oeuvres comme L’Invasion des profanateurs de sépultures (Don Siegel, Invasion of the Body Snatchers, 1956), adapté du roman The Body Snatchers (1955) de Jack Finney, donnent forme à l’angoisse d’une altérité devenue indiscernable : l’ennemi n’est plus nécessairement extérieur, mais peut déjà être présent au coeur même de la société. Cette inquiétude trouve également une expression littéraire dans Marionnettes humaines (The Puppet Masters, 1951) de Robert A. Heinlein, où des parasites extraterrestres contrôlant les corps humains matérialisent la peur d’une infiltration invisible.

Dans l’espace soviétique et est-européen, les logiques de la guerre froide travaillent le genre autrement. Elles traversent aussi les transformations internes des sociétés socialistes, où le progrès scientifique reste étroitement lié aux promesses et aux contradictions du projet communiste. À partir de la fin des années 1950, dans le contexte de la déstalinisation et de l’affirmation de la puissance scientifique soviétique, le genre connaît ainsi un important renouvellement. Comme l’a montré Rafail Nudelman, il devient l’un des lieux où se reformulent les représentations de l’avenir socialiste et où apparaissent progressivement les contradictions de ce projet. La Nébuleuse d’Andromède (Туманность Андромеды, 1957) d’Ivan Efremov imagine encore un futur interstellaire fondé sur la coopération scientifique et l’accomplissement d’une civilisation communiste avancée, tandis que chez les frères Strougatski cette confiance dans le progrès scientifique et social se fait plus ambivalente. Dans Pique-nique au bord du chemin (Пикник на обочине, 1972), adapté au cinéma par Andreï Tarkovski sous le titre Stalker (1979), la « Zone », territoire opaque et incontrôlable, met ainsi à l’épreuve la capacité des institutions et des savoirs scientifiques à maîtriser le réel.

La menace nucléaire rend particulièrement visible l’imbrication entre guerre froide et science-fiction. Comme le rappelle David Seed, la « réalité » nucléaire elle-même se construit largement à travers des projections et des scénarios portant sur un « événement futur encore impensable » (future [unthinkable] event), pour reprendre l’expression de Christopher Norris. La science-fiction intervient directement dans cette mise en récit d’une catastrophe qui demeure hypothétique tout en organisant les représentations du présent. Dans un registre satirique, Dr. Strangelove (Stanley Kubrick, 1964) pousse ainsi jusqu’à l’absurde la logique de dissuasion et les scénarios d’anéantissement qui l’accompagnent.

En Europe occidentale, la menace atomique se superpose à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et modifie en profondeur les formes du genre. Comme l’a montré Irène Langlet dans le cas français, le récit postnucléaire constitue l’un des invariants de la science-fiction depuis les années 1950 : la destruction globale devient un dispositif narratif qui bouleverse les temporalités du récit et place l’après-catastrophe au centre de la fiction. La Jetée (Chris Marker, 1962) ou Malevil (Robert Merle, 1972) font ainsi de la catastrophe atomique un principe d’organisation du monde fictionnel, tandis que Le Dernier Rivage (On the Beach, Nevil Shute, 1957) situe en Australie l’attente des retombées mortelles d’une guerre nucléaire. Au Japon, cette question se conjugue à la mémoire d’Hiroshima et de Nagasaki ainsi qu’à l’intégration du pays dans l’ordre stratégique américain. Astro Boy (鉄腕アトム, 1952-1968) d’Osamu Tezuka réinvestit, dans les codes de la culture populaire, les ambiguïtés de l’énergie atomique et du progrès technoscientifique. Le « cinéma de monstres » (怪獣映画) exprime aussi ces inquiétudes : après Le Monstre des temps perdus (The Beast from 20,000 Fathoms, Eugène Lourié, États-Unis, 1953), dans lequel un essai nucléaire réveille une créature préhistorique, Godzilla (ゴジラ, Ishirō Honda, 1954) associe les ravages d’un monstre réveillé par les essais nucléaires à la mémoire des destructions de guerre.

La guerre froide se joue également dans les politiques scientifiques. En Chine, celles-ci façonnent directement les usages assignés à la science-fiction, dans le cadre de projets étatiques de développement eux-mêmes pris dans la concurrence internationale. Comme l’a montré Hua Li, le genre se trouve étroitement lié à la pédagogie scientifique et aux objectifs technologiques fixés par l’État. Dans les années 1960, des auteurs comme Chi Shuchang (迟叔昌) participent à l’essor d’une science-fiction largement destinée à la jeunesse et associée aux politiques de popularisation scientifique. La division en blocs n’interrompt pourtant pas la circulation des textes et des modèles. Traductions et échanges éditoriaux favorisent des déplacements au cours desquels les conventions du genre sont adaptées aux traditions littéraires et aux contraintes propres à chaque contexte.

Ces circulations prennent une autre dimension dans les espaces de décolonisation, où les rivalités de la guerre froide se greffent sur des conflits qui possèdent leurs propres histoires. La guerre du Vietnam constitue un cas particulièrement révélateur. H. Bruce Franklin a montré combien certains imaginaires de la science-fiction américaine, en particulier ceux liés à la supériorité technologique et à la guerre automatisée, ont participé à la manière dont le conflit a été pensé et conduit, avant que l’expérience vietnamienne ne marque à son tour une part non-négligeable de la production science-fictionnelle américaine. Des représentations issues de la fiction passent ainsi dans les discours stratégiques et militaires, puis reviennent vers le genre sous des formes modifiées.

Les décolonisations font également émerger des projets qui refusent de se situer entièrement dans l’un ou l’autre des deux blocs. Le non-alignement et les recherches d’une « troisième voie » offrent à ce titre un terrain particulièrement fécond. Dans le cas de l’Inde indépendante, Upamanyu Pablo Mukherjee a montré comment la science-fiction croise les politiques de développement scientifique et le projet non-aligné dans la recherche d’une modernité postcoloniale spécifique. Le genre participe alors aux débats sur les formes du développement et sur la place des sciences et des techniques dans des sociétés qui cherchent à définir leurs propres modèles.

Les travaux de Fredric Jameson offrent ici un point d’appui théorique utile. Dans « Progress Versus Utopia », il insiste sur la médiation propre des formes : les contenus historiques ou idéologiques ne s’inscrivent jamais directement dans les oeuvres, mais sont retravaillés par la dynamique spécifique du genre. La science-fiction peut dès lors être envisagée comme une forme qui reconfigure l’expérience du présent, en la rendant perceptible à travers ses constructions spéculatives. À partir de ces constats, ce dossier propose d’explorer les relations entre science-fiction et guerre froide selon plusieurs axes complémentaires. L’objectif n’est pas seulement d’étudier la guerre froide comme toile de fond historique de certaines oeuvres, mais aussi d’interroger son rôle dans la transformation des formes et des cadres intellectuels de la science-fiction, ainsi que dans les conditions de développement du genre.

Un premier ensemble de contributions pourra adopter une perspective historiographique, en analysant les conditions matérielles et institutionnelles de la production science-fictionnelle dans le contexte de la guerre froide dans la seconde moitié du XXe siècle. Les politiques culturelles, les régimes éditoriaux ou les dispositifs de censure et de soutien institutionnel qui ont façonné la production et la diffusion du genre constituent ici autant de terrains possibles. L’étude des traductions et des réseaux de diffusion permettra également de mieux comprendre comment certains imaginaires ont circulé entre différents espaces culturels et ont été transformés dans ce processus, par exemple à travers la diffusion internationale d’oeuvres comme Nineteen Eighty-Four (1948) de George Orwell, la circulation de la science-fiction soviétique en Europe de l’Est et en Asie de l’Est (Chine, Corée du nord), ou encore les traductions et réappropriations d’oeuvres occidentales dans les pays socialistes, qui donnent à voir des échanges qui ne suivent pas toujours les frontières des blocs.

Un second axe concernera les formes narratives et médiatiques de la science-fiction développées ou reconfigurées durant la période concernée. Celle-ci voit se diffuser un ensemble de motifs structurants : récits d’infiltration et de paranoïa, imaginaires nucléaires et post-apocalyptiques, représentations de la guerre automatisée ou projection de la rivalité technologique dans l’espace extra-atmosphérique. Cantique pour Leibowitz (A Canticle for Leibowitz, 1959) de Walter M. Miller Jr. organise ainsi son récit autour de la répétition cyclique de la catastrophe et de la reconstruction.

Dans l’Italie des années de plomb, Eclissi 2000 (1979) de Lino Aldani ou Dove stiamo volando (1972) de Vittorio Curtoni mobilisent plutôt les ressources de la dystopie et du récit paranoïaque pour travailler les formes du complot, de la manipulation politique et du dysfonctionnement institutionnel.

L’analyse pourra également porter sur les passages entre littérature, cinéma, bande dessinée ou télévision et sur les transformations que ces changements de support font subir aux motifs de la guerre froide.

Un troisième axe pourra adopter une perspective plus épistémologique en interrogeant la guerre froide comme régime cognitif. Les travaux de Paul N. Edwards ont montré comment les dispositifs cybernétiques et stratégiques de la période ont contribué à produire ce qu’il appelle un closed world discourse, c’est-à-dire une représentation de la planète comme système global susceptible d’être modélisé et gouverné par des technologies de calcul et de surveillance. La science-fiction apparaît alors comme un espace où se déploient ces nouvelles rationalités stratégiques, comme l’illustrent des récits tels que Colossus (1966) de D. F. Jones ou La Vérité avant-dernière (The Penultimate Truth, 1964) de Philip K. Dick. On peut également penser au roman Limbo (1952) de Bernard Wolfe, mettant en scène de manière satirique les conséquences culturelles et psychologiques de l’escalade militaire et de la course aux armements.

Enfin, un dernier axe pourra porter sur les héritages contemporains de ces imaginaires. Les réécritures de la guerre froide, notamment sous forme d’uchronies, en constituent une manifestation particulièrement visible. La série For All Mankind (2019-) prolonge ainsi la course à l’espace après une victoire soviétique dans la conquête de la Lune, dans une veine déjà explorée par Norman Spinrad dans Le Printemps russe (Russian Spring, 1991), tandis que Voyage (1996) de Stephen Baxter imagine une autre histoire du programme spatial américain après la survie de John F. Kennedy. Superman: Red Son (2003) de Mark Millar décale quant à lui l’affrontement idéologique en faisant de Superman le champion de l’Union soviétique. D’autres oeuvres héritent moins des événements de la guerre froide que de certaines manières de penser les rapports de force. La trilogie Santi (三体, 2006-2010) de Liu Cixin, dont l’intrigue commence dans les années 1960, transpose à l’échelle cosmique des raisonnements fondés sur la dissuasion et l’anticipation stratégique. Dans un autre contexte, S.N.U.F.F. (2011) de Viktor Pelevin (Виктор Пелевин) construit un monde où l’antagonisme politique est entretenu par la supériorité technologique et par la production médiatique du conflit. Ces oeuvres permettent ainsi d’interroger la persistance, au-delà de 1991, de schémas stratégiques et narratifs issus de la guerre froide.

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Bibliographie (texte d’orientation)

Paul N. Edwards, The Closed World Computers and the Politics of Discourse in Cold War America, Cambridge, MIT Press, 1996.

H. Bruce Franklin, “The Vietnam War as American Science Fiction and Fantasy”, Science Fiction Studies, vol. 17, n°3-52, 1990, p. 341-359.

Hua Li, Chinese, Science Fiction during the Post-Mao Cultural Thaw, Toronto, University of Toronto Press, 2021.

Frederic Jameson, “Progress Versus Utopia; or, Can We Imagine the Future?”, Science Fiction Studies, n°27, Vol. 9, Part 2, 1982.

Irène Langlet, « Guerres du futur, conflits du présent », Carnets [En ligne], Deuxième série - 5, 2015, URL : https://shs.hal.science/halshs-02021744/document.

Upamanyu Pablo Mukherjee, Final Frontiers: Science Fiction and Techno-Science in Non-Aligned India, Liverpool, Liverpool University Press, 2020.

Christopher Norris, “Nuclear criticism”, Prose Studies, vol. 17, 1994, p. 130-139.

Rafail Nudelman, “Soviet Science Fiction and the Ideology of Soviet Society”, Science Fiction Studies, vol. 16, n°1-47, 1989, p. 38-66.

David Seed, American Science Fiction and the Cold War Literature and Film, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1999.

Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.