Sandra Laugier, Prendre les séries au sérieux ?

Buffy, The L Word, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, The Crown, Succession, Lupin, La Fièvre…

Qu’elles soient récentes ou devenues cultes, les séries télévisées constituent l’un des derniers espaces culturels massivement partagés où les valeurs de démocratie, d’égalité, de justice sont encore pour un temps préservées, défendues, exprimées, visibles.

Or cette puissance s’accompagne d’une hostilité croissante : les séries sont accusées par les critiques réactionnaires d’être le laboratoire du « wokisme », dénoncées par d’autres comme des produits aliénants de l’industrie du streaming.

À rebours de ces visions, que Sandra Laugier analyse comme révélatrices d’un malaise plus profond face à la culture populaire, cet essai propose de considérer que, loin de nous priver d’un temps précieux, les séries éveillent des formes d’empathie, d’attention et de discernement qui sont au cœur de la vie démocratique.

Lire un extrait…