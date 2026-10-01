Gilles Heuré, Ma vie avec Jules Michelet

« Il y a pour nous sur tous les événements contemporains comme un brouillard terrible. »

Jules Michelet est l'auteur d'une Histoire de la France en dix-sept volumes, d'une Histoire de la Révolution française en sept, d'une Histoire du XIXe siècle en trois, auxquels il faut ajouter ceux de son Journal puis d'autres dans lesquels il associa l'histoire et la nature. Historien prolixe, fouilleur d'archives obstiné, génie de l'écriture, adep des développements discursifs, il a fait de sa science une discipline distrayante. De Marc Bloch et Lucien Febvre aux jeunes historiens d'aujourd'hui, ses successeurs se réclament et s'inspirent de lui.

Gilles Heuré est encore enfant lorsque, entraîné par ses parents, il découvre l'histoire grâce au cinéma, aux illustrations, aux récits, aux tableaux. En saisissant aujourd'hui à bras-le-corps l'immense œuvre de Jules Michelet, en l'arpentant jusque dans ses moindres recoins, de l'histoire de France aux pages passionnées et érotiques sur Athénaïs, sa femme, il rend à son auteur sa vraie stature : un historien irrespectueux, prompt à culbuter les idoles et à montrer la vraie nature des puissants.

S'il est une leçon à retenir de Michelet, c'est bien que penser l'histoire n'est pas s'échapper du temps qui est le nôtre.

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