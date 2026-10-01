Invisibilisations, circulations et légitimations des femmes dans les arts et les lettres (en ligne)

Invisibilisations, circulations et légitimations des femmes dans les arts et les lettres est organisé dans le cadre des activités de SOFFIA (Scritture e Oralità Femminili in Francese tra In(ter)disciplinarietà e Accademia), un collectif d'enseignantes chercheuses italiennes et françaises (https://argec.hypotheses.org/les-seminaires-de-soffia).

Le programme de l'année 2026-2027 est réalisé par Elisa Bricco avec la collaboration de Margareth Amatulli, Catherine Douzou, Alessandra Ferraro, Nancy Murzilli, Magali Nachtergael, Valeria Sperti.

Le séminaire s’inscrit dans le développement d’un programme de recherche consacré aux processus d’invisibilisation, de légitimation et de redécouverte des femmes dans les arts et les lettres, avec une attention particulière aux dynamiques de production, de circulation et de réception des œuvres. Conçu comme un laboratoire d’idées et de méthodes, il a pour vocation de fédérer des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines autour d’une réflexion commune sur les mécanismes historiques, sociaux, culturels et institutionnels qui ont contribué à la marginalisation des créatrices dans les récits historiographiques et les canons artistiques.

Les séminaires auront lieu sur TEAMS et seront publiés sur Youtube.

Programme