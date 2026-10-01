Invisibilisations, circulations et légitimations des femmes dans les arts et les lettres (en ligne)
Invisibilisations, circulations et légitimations des femmes dans les arts et les lettres est organisé dans le cadre des activités de SOFFIA (Scritture e Oralità Femminili in Francese tra In(ter)disciplinarietà e Accademia), un collectif d'enseignantes chercheuses italiennes et françaises (https://argec.hypotheses.org/les-seminaires-de-soffia).
Le programme de l'année 2026-2027 est réalisé par Elisa Bricco avec la collaboration de Margareth Amatulli, Catherine Douzou, Alessandra Ferraro, Nancy Murzilli, Magali Nachtergael, Valeria Sperti.
Le séminaire s’inscrit dans le développement d’un programme de recherche consacré aux processus d’invisibilisation, de légitimation et de redécouverte des femmes dans les arts et les lettres, avec une attention particulière aux dynamiques de production, de circulation et de réception des œuvres. Conçu comme un laboratoire d’idées et de méthodes, il a pour vocation de fédérer des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines autour d’une réflexion commune sur les mécanismes historiques, sociaux, culturels et institutionnels qui ont contribué à la marginalisation des créatrices dans les récits historiographiques et les canons artistiques.
Les séminaires auront lieu sur TEAMS et seront publiés sur Youtube.
Programme
- 9 octobre 16h Daniela Brogi (Università per Stranieri di Siena)
Io cammino da sola. Spazi e visibilità delle autrici
- 13 novembre 16h Marie-Jeanne Zenetti (Université Lyon 2)
La petite soeur de Shakespeare et la grande soeur d'Aragon : invisibilisation des femmes et coulisses de l'histoire littéraire
- 4 décembre 16h Daniela Vitaliano (Aix-Marseille Université)
Se faire entendre. Les conférencières italiennes à la tribune (1860-1940)
- 29 janvier 16h Magali Nachtergael (Université Bordeaux Jean Monnet)
Présentation de Un Féminaire, frontière (Metauro 2025)
- 26 février 16h Sarah Nancy (Université Paris VIII)
“Désenvisibiliser les autrices” :: espoir et apories. Ce que nous apprend la querelle des Anciens et des Modernes
- 19 mars 16h Alexandra Khaghani et Valeria Sperti (Université Napoli Federico II)
Invisibilité et vieillissement dans la représentation littéraire entre France et Italie
- 16 avril 16h Catherine Douzou (Université de Tours)
Colette-Willy, Hélène Soutzo-Paul Morand: deux couples en littérature
- 14 mai 16h Daniele Ferrari (Università del Piemonte Orientale)
Sexualité (in)visible : regards croisés entre textes religieux et droits humains