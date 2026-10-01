Actio in dicendo una dominatur. Secunda pars (Rouen)

Après une première rencontre consacrée à la place de l'actio dans la rhétorique antique, le colloque Actio in dicendo una dominatur. Secunda pars poursuit l'enquête sur cette cinquième partie de l'art oratoire, celle de la voix, du geste et du corps en action. Organisé par Andrea Balbo (UniTO), Mélanie Lucciano (URN-ERIAC/IUF) et Veronica Revello (URN-ERIAC), avec la collaboration de Catherine Baroin (URN-ERIAC/ANHIMA), il se tiendra à la Salle de Conférence de la Maison de l'Université (Campus Mont-Saint-Aignan, Université de Rouen Normandie) et pourra également être suivi à distance.

Entre histoire de la rhétorique, philologie, iconographie et culture contemporaine, quatre séances dessinent un parcours de l'Antiquité à nos jours. La première, présidée par Andrea Balbo, se penchera sur la formation de l'orateur, la voix et la pronuntiatio, avec une ouverture vers la rhétorique chrétienne et la transformation des pratiques oratoires dans l'Antiquité tardive. La deuxième, sous la présidence de Catherine Baroin, proposera une progression autour du corps en scène, de la représentation littéraire du corps de l'orateur à sa représentation iconographique, jusqu'à la délégation numérique de l'actio. Le second jour, la séance présidée par Mélanie Lucciano prendra pour fil conducteur la performance oratoire dans l'Antiquité tardive, entre pratique rhétorique, théâtralité, posture et fiction littéraire. Enfin, la dernière séance, présidée par Veronica Revello, sera tournée vers la réception : de la réélaboration savante et pratique de Cressolles au XVIIe siècle à l'humanisme et à la tradition de la déclamation, jusqu'à la réappropriation de l'actio dans la culture politique américaine contemporaine.

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PROGRAMME - 15 OCTOBRE

9h-9h30 : Accueil

9h30-9h45 : Ouverture des travaux

Présidence : Andrea BALBO (UniTO) : Voix, parole et apprentissage de l’actio : pratiques de l’orateur

9h45-10h15 : Isabelle GASSINO (URN-ERIAC) - Actio et apprentissage de la rhétorique : le témoignage de Lucien

10h15-10h30 : Discussion

10h30-11h00 : Francesca BENVENUTI (UniBO) - Parole come neve. La pronuntiatio di Ulisse e la fortuna di un’immagine omerica nella letteratura latina

11h00-11h30 : Pause

11h30-12h00 : Mickaël RIBREAU (Sorbonne Nouvelle Paris 3) - Le coq, image du prédicateur. Quelques réflexions sur l’actio du prédicateur chez Augustin et Grégoire le grand

12h00-12h45 : Discussion

12h45-14h : Pause déjeuner

Présidence : Catherine BAROIN (URN-ERIAC/ANHIMA) : Le corps en scène : gestes, voix et représentation de l’actio

14h15-14h45 : Anne VIAL-LOGEAY (URN-ERIAC) - Agir l’indicible. Quelques réflexions sur l’actio dans les Grandes déclamations du Pseudo-Quintilien

14h45-15h15 : Fabio BELLORIO (UniTO) - Scrivere la voce, narrare il gesto. Strategie per un’actio simulata nei dialoghi di Cicerone

15h15-15h45 : Discussion

15h45-16h15 : Pause

16h15-16h45 : Floriane SANFILIPPO (AMU) - Vt oratio pictura. Actio et légitimation de la parole prophétique dans la peinture pompéienne

16h45-17h15 : Julien DEHUT (URN-CEEN) - Le corps, une condition sine qua non de l’actio au sein de la rhétorique numérique ?

17h15-18h00 : Discussion

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PROGRAMME - 16 OCTOBRE

Présidence : Mélanie LUCCIANO (URN-ERIAC/IUF) : Actio, théâtralité et performance dans l’Antiquité impériale et tardive

9h00-09h30 : Andrea BALBO (UniTO) - L’actio nell'oratoria e nella retorica tardoantica

09h30-10h00 : Giuseppe LA BUA (Sapienza) - Oratori ‘in azione’ nell’Historia Augusta: retorica e finzione letteraria nella biografia tardo-antica

10h00-10h30 : Discussion

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h30 : Thierry GRANDJEAN (Strasbourg) - Postures, théâtralité et confidences des sophistes Libanios et Himérios sur leur action oratoire

11h30-12h00 : Benjamin GOLDLUST (Université Marie et Louis Pasteur) - Les résurgences de l’actio oratoire dans le De gubernatione Dei de Salvien de Marseille : une pratique sans théorie ?

12h00-12h30 : Discussion

12h30-14h00 : Pause déjeuner

Présidence : Veronica REVELLO (URN-ERIAC) : Héritages, réélaborations et métamorphoses de l’actio : de l’humanisme à l’époque contemporaine

14h00-14h30 : Sophie CONTE (Reims) - Les Vacationes autumnales de Louis de Cressolles, utilité pratique ou spéculation érudite sur les ressorts de l’action oratoire ?

14h30-15h00 : Laureano LOPEZ MARTINEZ (URN-ERIAC) - Figures de la souveraineté dans les Declamationes Syllanae de Juan Luis Vives

15h00-15h30 : Discussion

15h30-16h00 : Pause

16h00-16h30 : Luc BENOIT A LA GUILLAUME (URN-ERIAC) - Quelques échos de l’actio de Marc-Antoine dans la culture politique aux États-Unis des années 1950 à aujourd’hui

16h30-17h00 : Discussion

17h00-17h15 : Salutations