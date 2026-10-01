Revue
Nouvelle parution
Revue d'histoire du protestantisme 2026-2

Revue d'histoire du protestantisme 2026-2

  • Carouge, Librairie Droz, coll. "Revue d'histoire du protestantisme", 2026
  • EAN : 9782600067935
  • Numéro : 11
  • 160 pages
  • Prix : 20.05 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Service Presse de Droz)

SOMMAIRE : I. ARTICLES – F. DELOOZ, « L’or et la plume. Les combats des Prantinhac (1564-1618) » ; F. ROUGET, « Le ligueur et le huguenot : la réception de l’œuvre de Ronsard au début du XVIIe siècle » ; T. GUILLEMIN, « La “cabale des accommodeurs” : entre convertis et jansénistes, le projet de réunion des années 1684-1685 » ; B. CALMANT, « L’implantation conflictuelle de l’Église Adventiste du Septième jour en Suisse de 1864 à 1874 » – II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – H. ZUBER,  « Rapport moral pour l’année 2025 » – III. COMPTES RENDUS.