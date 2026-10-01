Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, vol. LXXXVIII-II (2026-2)

Sommaire :

ARTICLES – L. Petris, « In memoriam. Rémy Scheurer (1934-2026) » ; S. Adorni Braccesi, « “Né chietino mi sento né luterano”. L’Arétin et l’Écriture entre Venise et Lyon (1534-1542) » ; R. Ramis-Barcelò, « The Philippo-Ramist movement: Authors, texts, and historical development » ; F. Collard, « Un texte négligé et un recyclage problématique : la première traduction (partielle) en français du Compendium de origine et gestis Francorum de Robert Gaguin » ; S. Geonget, « “Espernon grippe tout”. Édition et annotation de deux manuscrits ligueurs inédits » ; L. Calvié, « L’helléniste Jacques Goupyl († 1563/8) – II » ; L. Naas, « Un volume de Beatus Rhenanus de Sélestat (re)découvert dans les collections de la Ville de Colmar » ; A. Bianco, N. Champeaux, P-A. Mellet, L. Paoli, « Le projet ARCHÉO-POL. Les sources de la pensée politique réformée (XVIe siècle). Article programmatique du projet ARCHÉO-POL (FNS, 2024-2028) »

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