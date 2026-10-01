Romania, t. 144, 2026. Fascicules 573-574

SOMMAIRE :

Tony Hunt (1944-2025), Nancy Freeman Regalado (1935-2025), Claude Thomasset (1938-2025), Benedetta VISCIDI, « "Les Folies Tristan" : la métalepse pour sortir de l'abyme" »;

Giulio MARTIRE, « Un nouveau témoin de la "Première Continuation du Conte du Graal" (Fragment d'Albenga). Étude et édition »;

Nicola CHUSHKOV, « La langue du manuscrit Paris, Bnf, fr.24940 »;

G. Matteo ROCCATI, « Harangue de la France, à Charles VIII, au nom de la ville de Paris (1486) »;

Marco VENEZIALE, « Antoine Vérard à la cour de Ferrare : une liste d'imprimés français de 1503 ».

MÉLANGES -

Paul VIDESOTT, « Une charte en langue française de Philippe IV le Bel du XIIIe siècle récemment découverte »;

Olivier DELSAUX, « Un nouveau témoin de "La ballade contre les ennemis de la France" de François Villon (Mons, Archives de l'État, 114) : d'une imprécation l'autre ».

DISCUSSION - Sylvie LEFÈVRE, « Belles lettres, lettres vives. À propos de : "Le don des lettres. Alphabet et poésie au Moyen Âge et Poèmes abécédaires français du Moyen Âge (XIIIe-XIVe siècles)" ».

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