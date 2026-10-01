Catulle Mendès, Œuvres. Tome XII. Les 73 Journées de la Commune (du 18 mars au 29 mai 1871)
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Catulle Mendès
Œuvres. Tome XII. Les 73 Journées de la Commune (du 18 mars au 29 mai 1871)
Édition de Béatrice Laville
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 131, 2026.
Ce journal est un texte rare sur le Paris vécu de la Commune. Catulle Mendès choisit l’écriture, contre le délitement de ses repères, gage d’une mémoire à transmettre et analyse de soi dans la tourmente. Il interroge les enjeux divers, mesure la difficulté du témoignage, et la fragilité des certitudes.
Existe également en version reliée - EAN 9782406204039 - au prix de 86 euros