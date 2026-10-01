Catulle Mendès

Œuvres. Tome XII. Les 73 Journées de la Commune (du 18 mars au 29 mai 1871)

Édition de Béatrice Laville

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 131, 2026.

Ce journal est un texte rare sur le Paris vécu de la Commune. Catulle Mendès choisit l’écriture, contre le délitement de ses repères, gage d’une mémoire à transmettre et analyse de soi dans la tourmente. Il interroge les enjeux divers, mesure la difficulté du témoignage, et la fragilité des certitudes.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406204039 - au prix de 86 euros