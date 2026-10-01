Les guides de voyage littéraires : écriture, lecture et visite (1980 à nos jours) en Europe francophoneBelgique, France, Luxembourg, Monaco, Suisse

Les guides de voyage littéraires : écriture, lecture et visite (1980 à nos jours) en Europe francophone

Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Suisse

25 et 26 novembre 2027

Bibliothèque du tourisme et des voyages, Paris (autre lieu, en attente de confirmation)

Organisation : Laurence Brogniez (Université libre de Bruxelles) et Marie-Clémence Régnier (université d'Artois / IUF)

Au cours de l’année 2025, les médias se sont étonnés d’un apparent paradoxe : alors que le nombre de touristes augmente dans le monde, le marché du guide touristique, et plus précisément du guide papier traditionnel, est en recul. Cette contraction du guide généraliste n’implique cependant pas nécessairement la fin du tourisme de masse : elle pourrait témoigner plutôt d’une fragmentation des médiations touristiques, entre diversification des supports, spécialisation des publics, montée du récit et recherche d’expériences singularisées.

Le guide semble en effet se disperser entre livres, atlas, cartes, applications, parcours géolocalisés, podcasts, vidéos, réseaux sociaux et visites guidées, sans pour autant disparaître. Parallèlement, les guides « autres » se multiplient : promenades, carnets, atlas, itinéraires, anthologies, « sur les pas de… », portraits de villes ou de lieux. Le terme « guide » n’est donc peut-être plus nécessaire pour qu’un ouvrage fasse « guide ». C’est dans cette perspective que le colloque propose d’interroger le « guide littéraire » et, plus largement, les formes éditoriales et médiatiques de guidage qui associent littérature, lieu, récit et parcours.

Qu’est-ce qu’un « guide littéraire » ? La catégorie désigne-t-elle un genre éditorial stabilisé, un sous-genre du guide touristique, un type de contenu, une manière d’écrire, un régime d’auctorialité, un dispositif de médiation ou une fonction d’usage ? Et que faire des ouvrages qui ne s’intitulent pas « guides », mais qui remplissent une fonction de guidage ? Le guide touristique n’est-il pas au fond un laboratoire de l’hybridation médiatique contemporaine, comme un témoin de celle des pratiques viatiques ?

Le colloque part de l’hypothèse que le guide littéraire constitue moins un genre strictement délimité qu’un dispositif hybride de médiation entre texte, lieu, récit, parcours et expérience. Il ne serait donc pas seulement un guide qui parle de littérature : il pourrait être un dispositif qui transforme un texte en lieu, un lieu en récit, un récit en parcours et un parcours en expérience de lecture et de visite.

Cette hypothèse conduit également à envisager le guide littéraire comme une forme d’anthologie spatialisée, voire comme une « anthologie à marcher » : les textes, auteurs, personnages et œuvres y sont sélectionnés, associés à des lieux, cartographiés et transformés en parcours. Faire guide, c’est ainsi aussi sélectionner : qui mérite d’être visité ? Quels écrivains, quelles œuvres, quelles villes, quels quartiers, quelles maisons, quelles littératures et quelles figures sont ainsi consacrés, patrimonialisés ou, au contraire, laissés dans l’ombre ?

Le phénomène n’est ni émergent ni récent. Du Guide littéraire de la France des années 1960 aux éditions Christian Pirot, à la collection « de l’intérieur » chez Belin, aux promenades et anthologies territoriales contemporaines, le paysage s’est considérablement diversifié. Des ouvrages comme Albert Cohen et Genève, les guides littéraires par quartiers de Bruxelles, ou encore En France, sur les pas des personnages de romans d’Ismaël Jude témoignent aujourd’hui de la porosité entre guide, atlas, cartographie, anthologie, récit et promenade. Le colloque s’inscrit lui-même dans la dynamique des travaux portant sur les rapports entre littérature et tourisme, les genres du voyage et de la visite, les pèlerinages littéraires, la patrimonialisation et la géographie littéraire. Il porte prioritairement sur 1980 à nos jours, tout en accueillant les remises en perspective historiques, et couvre l’espace européen francophone : Belgique, France, Luxembourg, Monaco et Suisse.

Les contributions pourront notamment interroger :

1. Littérarité, littérarisation et canon

Qu’est-ce qui rend un guide « littéraire » ? Quels rapports entretient-il avec les récits de voyage, l’essai, la fiction ou l’anthologie ? Comment sélectionne-t-il auteurs, œuvres, personnages et lieux ? Le guide constitue-t-il une forme contemporaine d’anthologie spatialisée, et participe-t-il ainsi à la canonisation, à l’institutionnalisation ou à la marginalisation de certaines œuvres, figures, langues ou territoires ?

On pourra également interroger les processus de littérarisation du lieu : qu’est-ce qui fait qu’un lieu devient « littéraire » ? L’œuvre, l’auteur, la mémoire, le patrimoine, le guide, l’institution touristique ou le visiteur ?

2. Auctorialité et autorité du guide

Qui est légitime pour dire qu’un lieu est celui d’un écrivain ? Écrivains, universitaires, journalistes, historiens, guides-conférenciers, éditeurs, conservateurs, associations patrimoniales, offices de tourisme ou communautés de lecteurs produisent-ils des autorités concurrentes ou complémentaires ?

On pourra étudier les formes de signature, de collaboration et de légitimation, ainsi que l’émergence d’une auctorialité hybride entre savoir savant, création littéraire, expertise touristique et médiation culturelle.

3. Fictions, guides et lieux imaginaires

Comment les fictions intègrent-elles des formes de guidage, et comment les guides recourent-ils à la fiction, à l’anecdote, à la légende et au storytelling ? On pourra notamment étudier les processus de fictionnalisation du réel et de référentialisation de la fiction.

Une attention particulière pourra être accordée aux lieux imaginaires, aux lieux de personnages, aux paysages composites ou reconstitués : que se passe-t-il lorsqu’un guide donne à visiter un lieu qui n’a jamais existé ?

4. Le guide comme objet éditorial, médiatique et marchand

Quelles formes prennent les guides littéraires contemporains ? Comment format, photographie, typographie, carte, index, citation, légende, QR code ou dispositif numérique construisent-ils l’expérience de lecture et de visite ?

Comment le livre anticipe-t-il le déplacement du corps ? Comment organise-t-il circulation, arrêt, regard, lecture et photographie ?

On pourra également interroger la fragmentation contemporaine du guidage entre livre, carte, application, podcast, vidéo, réseaux sociaux et visite guidée. Pourquoi certains ouvrages évitent-ils le mot « guide » au profit de « promenade », « atlas », « carnet », « voyage » ou « sur les pas de…» ? La fonction de guidage se maintient-elle sous d’autres formes éditoriales et médiatiques ?

5. Usages de lecture, de visite et de voyage

Quels usages ces ouvrages proposent-ils et quels usages leurs lecteurs en font-ils ? Lecture préparatoire, lecture pendant la visite, lecture rétrospective ou lecture sans déplacement : le guide littéraire est-il un livre à consulter ou un livre à lire ?

Comment le lecteur-touriste s’approprie-t-il les lieux : photographie, annotation, citation, partage sur les réseaux sociaux, production d’un récit de visite ?

Ces usages invitent enfin à interroger la tension entre singularisation et standardisation de l’expérience : le guide permet-il de « sortir des sentiers battus », contribue-t-il à fabriquer de nouveaux sentiers ?

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Les propositions pourront porter sur des corpus éditoriaux ou numériques, des collections, des auteurs, des éditeurs, des territoires, des dispositifs patrimoniaux ou touristiques, ainsi que sur des pratiques de lecture, de visite et de médiation.

Les approches interdisciplinaires sont particulièrement encouragées : études littéraires, culturelles et patrimoniales, géographie, tourisme, sociologie, histoire de l’édition, médiologie, marketing, humanités numériques, etc.

Le colloque entend ainsi étudier moins la seule existence d’un « tourisme littéraire » que les dispositifs matériels, discursifs, éditoriaux et médiatiques qui permettent à la littérature de devenir une manière de faire lieu, de faire territoire et de faire expérience.

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Les propositions de communication (500 mots maximum, avec titre provisoire et bio-bibliographie sélective) sont à envoyer aux co-organisatrices Laurence Brogniez (Laurence.Brogniez@ulb.be) et Marie-Clémence Régnier (mclemence.regnier@univ-artois.fr) pour le 21 décembre 2026. Les réponses seront envoyées fin janvier 2027 après évaluation par le comité scientifique constitué pour le colloque.

Comité scientifique : Maria Gravari-Barbas, Sylvain Venayre, Paul Aron, Laurence Brogniez, Marie-Clémence Régnier

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Bibliographie sélective

ALAMSYAH, D. P., & SETIAWAN, I. (2026). Development of QR Code Model for City Branding in the Tourism Sector. Journal of Tourism and Cultural Studies, 14(1), 45–58. sid.irANDRÉ, Stéphane, Le Roman français contemporain à l’épreuve du tourisme : (dé)jouer le stéréotype pour renouer avec le voyage, thèse de doctorat en littérature et civilisation françaises, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, dir. Bruno Blanckeman, 2017.

ANTOINE Philippe, CHAUDET Chloé, LOUŸS Gilles et MOUSSA Sarga (dir.), La Littérature de voyage aujourd’hui. Héritages et reconfigurations, Paris, Classiques Garnier, 2021.

BAETENS, Jan & LITS, Marc (dir.), La Novellisation. Du film au livre / Novelization. From Film to Novel, Leuven, Leuven University Press, 2004.

BECKER, Colette, Les hauts lieux du romantisme en France, photographies de Francis Jalain, Paris, Bordas, coll. « Le voyage culturel », 1991.

BOLTANSKI, Luc & ESQUERRE, Arnaud, Enrichissement : une critique de la marchandise, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2017.

BOURDEAU, Philippe, « L’après-tourisme revisité », Via Tourism Review, n° 13, 2018.

BOYER, Marc, Histoire de l’invention du tourisme : XVIe-XIXe siècles : origine et développement du tourisme dans le Sud-Est de la France, La Tour-d’Aigues, Éditions de l’Aube, 2016.

BRUN, Marion, « La littérature en marche pour un patrimoine écologique : les randonnées de Jean Giono et Marcel Pagnol », RELIEF – Revue électronique de littérature française, 18, 2024, p. 126-139.

DESCLAUX Jessica, Barrès en mouvement. Dans l’atelier des voyages, Genève, Droz, coll. «Histoire des idées et critique littéraire », 2023.

DEVANTHÉRY, Ariane & REICHLER, Claude (dir.), Vaut le voyage ? Histoires de guides, Genève, Slatkine, 2019.

FLINZ, Caroline, CARPI, Elena & FARINA, Annick (dir.), Le guide touristique : lieu de rencontre entre lexique et images du patrimoine culturel, vol. I, Florence, Firenze University Press, 2018.

FLON, Émilie & VERGOPOULOS, Hécate, « L’expérience touristique dans les guides : une subjectivité à lire, à écrire, à raconter », Belgeo, 2012, n° 3.

FOURNIER, Mauricette & LE BEL, Pierre-Mathieu, « Le tourisme littéraire, lire entre les lieux », Téoros, 37, 1, 2018.

GIULIANI, Laurence, Les nouvelles narrations dans le tourisme et la culture. Concepts, outils et retours d’expérience, Voiron, Territorial éditions, coll. « Les essentiels », 2024.

GLINOER, Anthony, Les classiques littéraires. Introduction à une sociologie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2025.

GUYOT Alain et ANGÉ Caroline, « De l’Odyssée au blog : le récit de voyage, une écriture en perpétuelle mutation », Alphabets, no 11, janvier 2012.

LIPOVETSKY, Gilles & SERROY, Jean, L’Esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, Paris, Gallimard, coll. « Hors série connaissance », 2013.

MAGGETTI, Daniel, PÉTERMANN, Stéphane & VAUCHER, Fanny, Lausanne. Promenades littéraires, Noir sur Blanc, 2017.

MARTENS, David, « Qu’est-ce que le portrait de pays ? Esquisse de physionomie d’un genre mineur », Poétique, n° 184, 2018/2, p. 247-268.

MELMOUX-MONTAUBIN, Marie-Françoise, « Patrimonialisation et territorialisation de la littérature : causes, enjeux et effets », Recherches & Travaux, n° 96, 2020.

NACHTERGAEL, Magali, Quelles histoires s’écrivent dans les musées ?, Paris, MKF éditions, 2023.

NORA, Olivier, « La visite au grand écrivain », dans Pierre Nora (dir.), Les Lieux de mémoire : La Nation, Paris, Gallimard, 1986, p. 563-587.

PRADEAU, Christophe, Sur les lieux, Lagrasse, Verdier, coll. « Critique littéraire », 2024.

RÉGNIER, Marie-Clémence, « Lieux de vie et de séjour portant nom d’écrivain. La toponymie entre hommage patrimonial et levier touristique (XIXe-XXIe siècles) », A contrario, 33, 1, 2022, p. 49-68.

SALMON, Christian, Storytelling. La machine à fabriquer les images et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 2007.

SEOANE, Annabelle, « Les guides touristiques : vers de nouvelles pratiques discursives de contamination », Mondes du Tourisme, n° 8, 2013.

URBAIN, Jean-Didier, L’Idiot du voyage : histoires de touristes, Paris, Payot, coll. « Petite bibliothèque Payot », 1991.

VERGOPOULOS, Hécate & FLON, Émilie, « L’expérience touristique dans les guides : une subjectivité à lire, à écrire, à raconter », Belgeo, 2012, n° 3.

VENAYRE, Sylvain, Panorama du voyage (1780-1920). Mots, figures, pratiques, Paris, Les Belles Lettres, 2012.

WATSON, Nicola J., The Literary Tourist: Readers and Places in Romantic and Victorian Britain, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006.

Appels à communications:

ACOLAT, Delphine & BERNARD, Nicolas, « Illustrer les guides touristiques imprimés (du XIXe siècle à nos jours) », appel à communications, 27-29 juin 2022, https://www.crlv.org/actualites/appel-a-communication-illustrer-guides-touristiques-imprimes-xixe-siecle-a-nos-jours-27.

HOFMANN, Catherine & ION, Cristina, « PopCartographie. Cartes et culture populaire (XIXe-XXIe siècle) », journée d’étude, Comité français de cartographie, BnF, 10 avril 2026.

LABBÉ, Mathilde, WILLIAMS, Tom & DIAZ, Brigitte, « Penser la promenade littéraire », appel à communications, colloque, Nantes-Angers, 11-12 mars 2021.

Presse :

POHU, Ingrid, « Des guides de voyage à dévorer comme des romans », C’est mon week-end, franceinfo, 22 février 2025, 3 min, https://www.radiofrance.fr/franceinfo/podcasts/c-est-mon-week-end/des-guides-de-voyage-a-devorer-comme-des-romans-3282487.

RADVANYI, Jean, « Les atlas, un nouvel engouement de l’édition française », Le Monde diplomatique, 17 janvier 2011.

VULSER, Nicole, « Guides touristiques, l’étrange paradoxe des ventes en baisse alors que le nombre de touristes s’envole », France Culture, 22 avril 2025.

VULSER, Nicole, « Les guides de voyage traditionnels en perte de vitesse », Le Monde, 5 mai 2025.