L’expérience féminine comme expérimentation créatrice (Arras)

« L’expérience féminine comme expérimentation créatrice »
Vendredi 23 octobre 2026
Université d’Artois, Arras
Maison de la Recherche, Salle I.0.05
PROGRAMME
10h-12h15 : Les sens de la création
10h-10h30 : Stéphane Lapoutge, Institut catholique de Toulouse, « Le vivre et l’écrire, dans Moi les hommes je les déteste, de Pauline Harnange »
10h30-11h00 : Sandrine Favre-Maniglier, laboratoire LLACS-RESO, Université Paul-Valéry Montpellier, « Défaire les normes pour inventer sa voix : l’expérience féminine comme expérimentation esthétique chez Annie Vivanti »
11h00-11h15 : PAUSE
11h15-11h40 : Tatiana Besser, Fablitt, Université Paris 8, « Maternité, interruption et expérimentation dramaturgique : les formes de la transmission impossible chez Debbie Tucker Green et Denise Bonal »
11h45-12h15 : Clémence Canet, Artiste-chercheuse, Laboratoire AIAC, Université Paris 8, « L’expérience vécue pour renouveler le regard sur les œuvres »
12h15-14h00 : déjeuner
14h00-16h45 : Transformations
14h00-14h30 : Eugénie Romon, HCTI, Université de Bretagne Occidentale, « Les seuils du doute : l’expérience féminine comme expérimentation formelle chez Soledad Puértolas »
14h30-15h00 : Alain Trouvé, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne, « Puissance émancipatrice du roman trioletien
15h00-15h15 : PAUSE
15h15-15h45: Christine Chollier, CIRLEP, Université de Reims Champagne-Ardenne, « La Fabrique de The Mother’s Recompense, expérience toujours réécrite de Edith Wharton »
15h45-16h15: Rhody-Ann Thorpe, UR HLLI 4030, Université du Littoral Côte d’Opale, « L’expérience des femmes et la transformation de l’enseignement supérieur irlandais »
Conclusion de la journée, perspectives