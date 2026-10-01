L’expérience féminine comme expérimentation créatrice (Arras)

« L’expérience féminine comme expérimentation créatrice »

Vendredi 23 octobre 2026

Université d’Artois, Arras

Maison de la Recherche, Salle I.0.05

PROGRAMME

10h-12h15 : Les sens de la création

10h-10h30 : Stéphane Lapoutge, Institut catholique de Toulouse, « Le vivre et l’écrire, dans Moi les hommes je les déteste, de Pauline Harnange »

10h30-11h00 : Sandrine Favre-Maniglier, laboratoire LLACS-RESO, Université Paul-Valéry Montpellier, « Défaire les normes pour inventer sa voix : l’expérience féminine comme expérimentation esthétique chez Annie Vivanti »

11h00-11h15 : PAUSE

11h15-11h40 : Tatiana Besser, Fablitt, Université Paris 8, « Maternité, interruption et expérimentation dramaturgique : les formes de la transmission impossible chez Debbie Tucker Green et Denise Bonal »

11h45-12h15 : Clémence Canet, Artiste-chercheuse, Laboratoire AIAC, Université Paris 8, « L’expérience vécue pour renouveler le regard sur les œuvres »

12h15-14h00 : déjeuner

14h00-16h45 : Transformations

14h00-14h30 : Eugénie Romon, HCTI, Université de Bretagne Occidentale, « Les seuils du doute : l’expérience féminine comme expérimentation formelle chez Soledad Puértolas »

14h30-15h00 : Alain Trouvé, CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne, « Puissance émancipatrice du roman trioletien

15h00-15h15 : PAUSE

15h15-15h45: Christine Chollier, CIRLEP, Université de Reims Champagne-Ardenne, « La Fabrique de The Mother’s Recompense, expérience toujours réécrite de Edith Wharton »

15h45-16h15: Rhody-Ann Thorpe, UR HLLI 4030, Université du Littoral Côte d’Opale, « L’expérience des femmes et la transformation de l’enseignement supérieur irlandais »

Conclusion de la journée, perspectives