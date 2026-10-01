Seizième siècle, n°28, printemps 2026

SOMMAIRE :

Patrick Ager, « La ballade des mystères : formes et fonctions »;

Violaine Chaudoreille, « Deux traducteurs de "l'Erotopaignion" d'Angeriano en langue française : Michel d'Amboise et Germain Colin Bucher »;

Anne Morvan, « Garnier, lecteur de l'Euripide latin de Stiblin : une reconsidération du savoir grec du dramaturge »;

Claire Sicard, « La faux , le sceptre, la quenouille et le hochet. Fantômes, silhouettes et voix féminines dans l'œuvre de Nicolas Bargedé »;

Aurélien Billault « La fabrique de la vanité : la médecine et l'anatomie dans la poésie morale chrétienne (1560-1610) »;

Marie-Joëlle Louison-Lassablière, « Les œuvres d'Arena au crible du Mis du Roure »;

Aude-Marie Certin, « Jalons pour une histoire de l'humanisme allemand »;

Nicolas Luiset, « Thomas Müntzer, héraut d'une littérature contemporaine engagée » ;

Sauver, libérer, revivifier la Grèce ? Les évolutions des discours du XVe au XVIe siècle (Dossier coordonné par Catherine Gaillier-Bougassas), Catherine Gaullier-Bougassas « Introduction : Secourir et sauver la Grèce, une ambition polysémique »;

Catherine Gaullier-Bougassas « Du "Discours d'outremer" de Jean Germain et des récits du Banquet du Faisan à la "Complainte de Grèce" de Jean Molinet : sauver la chrétienté, l'empire de Constantinople et/ou la Grèce ? »;

Marielle Lavenus « Macédoine ou Flandre ? Des origines d'un sauvetage et d'un renouveau de la Grèce dans deux fictions romanesques de la cour de Bourgogne au xve siècle (Bruxelles, KBR, 10238 et Paris, BnF, ms. fr. 12566) »;

Edith Karagiannis-Mazeaud «Sauver, libérer la Grèce au XVIe siècle ? Des appels de Chrysoloras et Lascaris au rôle des voyageurs et à la mise en scène des Grecs dans les fêtes sous Henri II et Charles IX » *

Jorge Morales, « Chronique musicale »