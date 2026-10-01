Vincent Cossarutto, Gouverner l’opinion. Le pouvoir royal et l’espace public au temps de Louis XV
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Vincent Cossarutto
Gouverner l’opinion. Le pouvoir royal et l’espace public au temps de Louis XV
Paris, Classiques Garnier, coll. « Histoire des Temps modernes », n° 14, 2026.
Dans les années 1770, Louis XV et le chancelier Maupeou imposent des réformes judiciaires qui réaffirment l’autorité du roi. Cette politique est soutenue par une ambitieuse campagne de propagande. Mais vient ensuite le temps de la répression. Gouverner l’opinion fut un réel défi pour Versailles.
Existe également en version reliée - EAN 9782406209416 - au prix de 103 euros