Autour des Contrerimes de Paul-Jean Toulet (Pau)

Autour des Contrerimes de Paul-Jean Toulet

La ville de Pau a acquis, en juin 2025, un cahier manuscrit des Contrerimes. Il est conservé à l’Usine des Tramways dans le fonds Toulet, qui contient des photographies, des lettres et d’autres manuscrits, dont certains sont accessibles sur le site Pireneas. Le manuscrit des Contrerimes présente, en vis-à-vis de chaque poème, des versions différentes et des corrections.

Dans le cadre d’un projet de recherches sur les « Héritages de Toulet », les journées d’études « Autour des Contrerimes » seront consacrées à la construction du recueil, à la génétique des poèmes et à l'étude du style du poète.

Jeudi 15 octobre 2026

• 14h00 Accueil des participant.e.s

• 14h15 Ouverture des journées d’études, introduction, en présence de Bernard de Fougières

Gaétan Lemaitre (Conservateur des bibliothèques, Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées)

Sandrine Bédouret-Larraburu (Maîtresse de conférences HDR, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Isabelle Chol (Professeure des universités, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

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Modérateur : Jérôme Hennebert

• 15h Antoine Piantoni (Maître de conférences, Université Paris-Cité, France)

Un recueil en archipel : les prépublications des Contrerimes dans les petites revues littéraires

• 15h30 Jérôme Mazzariol (Chercheur indépendant, France)

Le rôle de Francis Carco dans l’édition avortée des Contrerimes : nouvelles lettres inédites

• 16h Discussion

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Modérateur : Antoine Piantoni

• 16h30 Stéphanie Thonnerieux (Maîtresse de conférences, Université Lyon 2, France)

Sur quelques contrerimes, de La Grande Revue de 1910 à l’édition de 1921

• 17h00 Matthieu Corpataux (Maître-assistant, Université de Fribourg, Suisse)

Les Contrerimes, l’outil didactique idéal ?

• 17h30 Discussion

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Visite de l’exposition

présentée par Jacques Le Gall (Maître de conférences honoraire, Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Vendredi 16 octobre 2026

Modératrice : Stéphanie Thonnerieux

• 9h00 Célestin Buchou (Doctorant, Université de Pau et des Pays de l’Adour, France)

Les Dixains : le Paris ridicule de Toulet ?

• 9h30 Jérôme Hennebert (Maître de conférences HDR, Université de Lille, France)

Tradition et modernité de l’élégie dans les Contrerimes de Paul-Jean Toulet

• 10h00 Gérald Purnelle (Professeur, Université de Liège, Belgique)

L’influence des Contrerimes dans la poésie belge des années vingt et trente

• 10h30h Discussion *

Modérateur : Gérald Purnelle

• 11h00 Magali Teyssier (Doctorante, Université Sorbonne Nouvelle)

Les héritages anglo-saxons de Paul-Jean Toulet : regards sur les pratiques traductives contemporaines des Contrerimes

• 11h30 Mickaël Savchenko (Chercheur indépendant, France)

Traduire Paul-Jean Toulet en russe

• 12h Discussion

• 12h30 Clôture du colloque