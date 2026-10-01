Revue d'Histoire littéraire de la France, 2026 - 3 : "Gustave Lanson en son temps. Actes du colloque de la Société d'Histoire Littéraire des 21-22 novembre 2025 (dir. Emmanuel Bury, Luc Fraisse)

Revue d'Histoire littéraire de la France 3 – 2026, 126e année, n° 3 :

"Gustave Lanson en son temps. Actes du colloque de la Société d'Histoire Littéraire des 21-22 novembre 2025.

Sous la direction d'Emmanuel Bury & Luc Fraisse

Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 3, 2026.

Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.

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