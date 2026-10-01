Revue d'Histoire littéraire de la France, 2026 - 3 : "Gustave Lanson en son temps. Actes du colloque de la Société d'Histoire Littéraire des 21-22 novembre 2025 (dir. Emmanuel Bury, Luc Fraisse)
Publié le par Eloïse Bidegorry (Source : Classiques Garnier)
Revue d'Histoire littéraire de la France 3 – 2026, 126e année, n° 3 :
"Gustave Lanson en son temps. Actes du colloque de la Société d'Histoire Littéraire des 21-22 novembre 2025.
Sous la direction d'Emmanuel Bury & Luc Fraisse
Paris, Classiques Garnier, coll. « Revue d'Histoire littéraire de la France », n° 3, 2026.
Fondée en 1894, la Revue d'Histoire littéraire de la France propose, à raison de quatre numéros par an et d’un numéro bibliographique hors-série, un panorama de la recherche actuelle sur la littérature d’expression française.