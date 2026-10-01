Jean-Michel Adam, Souvent textes varient. Génétique, intertextualité, édition et traduction (rééd.)

Jean-Michel Adam

Souvent textes varient. Génétique, intertextualité, édition et traduction

Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques Jaunes », n° 845, 2026.

Cet essai étudie les variations infinies des textes littéraires à partir des récritures auctoriales génétiques et de l’intertextualité dont se nourrit la création littéraire. Il analyse les variations éditoriales, lors du passage du texte au livre, et le processus de lecture-réécriture propre à toute traduction.

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