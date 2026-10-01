Georges Didi-Huberman, Formes d'émois, questions d'éthique. Faits d'affects, 3

Après avoir exploré différentes manières dont les affects peuvent nous égarer dans leurs brouillards ou, à l’inverse, nous enfermer dans leurs fabriques contraignantes d’émotions rivales, il restait à s’engager dans le territoire des gestes instaurant une relation affective plus juste : ni affolés d’eux-mêmes, ni hostiles envers autrui. On découvre alors qu’un émoi ayant inventé puis assumé sa forme parvient à « sortir de son moi », c’est-à-dire à s’ouvrir un destin éthique.



Donner forme à ses affects, donc : pour les engager dans un rapport à l’autre. C’est déjà ce que fait un enfant lorsqu’il entrelace quelques spirales en nous appelant à y voir un certain état du cosmos. C’est ce que fait un historien de l’art (Aby Warburg) en montrant comment les « formes du pathos » sont d’abord des formations migratoires qui traversent toutes les frontières de l’identité. C’est ce que fait un psychanalyste (Wilfred Bion) à l’écoute des « turbulences émotionnelles » d’autrui. Ou un musicien (Jean-Philippe Rameau) quand il introduit ce demi-ton inattendu qui fait tout basculer. Ou un peintre (Francisco Goya) lorsqu’il parvient à « commouvoir l’air » d’un espace apparemment vide. C’est ce que fait un écrivain (Georges Perec) quand il bouleverse – à tous les sens du mot – son écriture en faisant émotion d’une simple « motion du e ».

À partir de ces exemples et de quelques autres, il devient possible de revisiter quelques grandes leçons philosophiques – Nietzsche, Benjamin… – sur la dialectique de l’affect et de la distance. Cette leçon est esthétique, puisqu’elle dépend des formes. Mais elle engage aussi notre tact envers autrui là même nous sommes touchés, prolongeant toute réponse émotionnelle vers ce geste de responsabilité dont Emmanuel Levinas a pu faire le cœur de toute éthique.

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