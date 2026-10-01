Gilles Deleuze, Sur Foucault. I. Les formes du savoir. Cours octobre-décembre 1985

Édition établie par David Lapoujade.

Lors de l’année universitaire 1985-1986, Gilles Deleuze décide de rendre hommage à la pensée de Michel Foucault, disparu en 1984, dont il fut longtemps proche et dont l’œuvre constitue à ses yeux « la plus grande philosophie moderne ». Ce cours est un témoignage vivant de l’admiration qu’il lui portait.

Ce volume aborde principalement la question du Savoir à travers l’analyse de ce que Foucault nomme « archéologie ». En quel sens les histoires de Foucault (histoire de la folie, de la clinique, de la sexualité...) sont-elles différentes de celles des historiens ? Deleuze dégage les deux conditions du Savoir chez Foucault : d’un côté, le grand tableau des visibilités ; de l’autre, le vaste tissu des énoncés.

Qu’est-ce qu’une époque fait voir ? Qu’est-ce qu’elle peut énoncer ? Ces deux questions permettent à Deleuze de confronter la pensée de Foucault à la phénoménologie, au structuralisme et à la linguistique dont elle se démarque singulièrement, mais sont aussi l’occasion pour Deleuze de revenir sur des thèmes et des auteurs qui lui sont chers : le masochisme, les multiplicités, la jalousie, Faulkner, Tchekhov, à côté de Raymond Roussel, Magritte ou Blanchot.

Si voir et parler, ces deux dimensions irréductibles l’une à l’autre, s’entrelacent pour constituer les strates du Savoir, ne faut-il pas introduire, pour l’expliquer, quelque chose d’une tout autre nature, un élément « non-stratifié » : les foyers de Pouvoir, deuxième axe de la pensée de Foucault ?