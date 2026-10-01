Critique, n° 947 : "Cosmopolitiques"

Dossier coordonné par Germana Berlantini et Davide Gallo Lassere.

Comment faire monde sans réduire la pluralité des mondes ?

Longtemps associée à l’idéal d’une humanité réunie par-delà les frontières, la cosmopolitique connaît aujourd’hui de profondes transformations. À l’heure des guerres entre grandes puissances, des bouleversements écologiques et de l’intensification des logiques extractivistes, elle désigne aussi la recherche de formes de coexistence capables d’accueillir des différences irréductibles : entre humains, mais également entre humains et non-humains, savoirs scientifiques et savoirs vernaculaires, cosmologies et manières d’habiter la Terre. De la philosophie à l’anthropologie, de la pensée écologique aux luttes autochtones, ce déplacement ouvre un nouvel espace théorique et politique, en pleine effervescence.



Ce numéro explore les multiples vies d’une notion devenue cruciale pour comprendre comment habiter ensemble un monde qui ne sera jamais un seul monde.

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Sommaire :



Jamila Pinheiro Dias : « Reforester le temps » avec Ailton Krenak

Patrice Maniglier : « Faire revenir la politique sur Terre »

Julien Pallotta : « Une internationale cosmopolitique est-elle possible ? »

Sarah Vanuxem : « Des communs sans communisme »

Jeanne Etelain : « Les êtres-Terre. Un cosmopolitisme de la divergence »

Pierre Sauvêtre : « Géopolitique de la lutte des mondes »

Sophie Gosselin : « Contre-récits de l’Anthropocène »

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Entretien avec Isabelle Stengers : « Les cosmopolitiques demandent que les décisions politiques se prennent en présence de leurs victimes »

Entretien avec Étienne Balibar : « Il faut faire dérailler « la locomotive de l'histoire »»

Entretien avec Philippe Descola : « Il est impossible de transformer le système capitaliste sans s’attaquer en même temps à ses soubassements ontologiques »