François-Xavier Fauvelle, Les sociétés africaines au Moyen Âge. Une nouvelle histoire

’histoire des sociétés africaines au Moyen Âge reste en grande partie méconnue. Sans doute cela tient-il au caractère éclaté des connaissances, reflet d’une documentation fragmentaire et diverse, composant les pièces éparpillées d’un immense puzzle à jamais incomplet.

Ce texte novateur n’en relève pas moins le défi de la synthèse. Tirant parti d’un domaine de recherche très dynamique, mobilisant tous les savoirs disponibles, il s’attache à résoudre un certain nombre d’énigmes. Comment expliquer l’extrême hétérogénéité sociale, politique, religieuse ou linguistique qui singularise l’Afrique médiévale ? De quelles manières les sociétés africaines contribuent-elles aux circulations intellectuelles et commerciales globales du Moyen Âge ? Quelle place y occupe la traite des esclaves avant la mise en place de la traite atlantique ? Ou encore, pourquoi les capitales de vastes empires, décrites avec précision dans les sources, ont-elles pu s’effacer peu à peu des paysages et disparaître des mémoires ?

Déjouant biais et préjugés, cet essai ample et lumineux nous donne des clés pour comprendre la riche histoire de tout un continent.

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