La fête foraine dans la ville, XIXe-début XXe s. (Vichy)

FFAUR1. Appel à communication (AAC).

Journée d’étude n°2.

Vichy, Université Clermont Auvergne – Pôle Lardy, 6 mars 2027

La fête foraine dans la ville (XIXe-début XXe siècles).

À l’initiative d’Agnès Curel (Lyon 3, MSH Lyon/Saint-Étienne) & Cyril Triolaire (UCA, MSH Clermont-Ferrand).

En décembre 2024, les pratiques et les cultures de la fête foraine ont été reconnues comme un patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO (https://ich.unesco.org/fr/RL/la-culture-foraine-02108). La fête foraine est un espace social et artistique majeur des cultures populaires contemporaines en France et en Europe, avec des origines historiques depuis le Moyen Âge. Le programme FFAUR1 propose la première étude d’ampleur de la fête foraine en France depuis la Révolution française jusqu’à la Première Guerre mondiale en se focalisant sur la région Auvergne/Rhône-Alpes (AURA). FFAUR1 est un programme pluridisciplinaire (histoire, histoire de l’art, littérature, études théâtrales, sociologie, information-communication) associant les MSH de Clermont-Ferrand & de Lyon/Saint-Étienne : https://25images.msh-lse.fr/projet-ffaur1/video/le-projet-ffaur1/ Il s’agit de mener une analyse historique des phénomènes de circulation des artistes forains, des conditions de création (histoire matérielle des spectacles) et de réception, notamment en termes de représentation et de constitution d’un imaginaire collectif. La Région AURA compte plus de 200 fêtes foraines parmi lesquelles quelques-unes des plus grandes en France : la Vogue des marrons à Lyon, la Vogue des noix à Firminy, près de Saint-Etienne, la Vogue au Breuil au Puy-en-Velay, la Foire des Rameaux à Grenoble, Mégapark à Aix-les-Bains, la fête foraine Luna Park à Vichy, ou encore la foire de Beaucroissant en Isère.

Jusqu’à présent, l’attention portée à la fête foraine s’est majoritairement concentrée sur les parcours de quelques grandes figures de l’entrepreneuriat forain contemporain (Marcel Campion, Une vie de combat, 1999 ; Marcel Campion & Catherine Gravil, D’où viens-tu forain ? 2009). Des synthèses générales ont été initiées par des pionniers comme Jacques Garnier (Forains d’hier et d’aujourd’hui, 1968) et Zeev Gourarier (Il était une fois la fête foraine : de 1850 à 1950, 1995). Depuis ces premiers travaux fondateurs, accompagnés de quelques rares monographies consacrées essentiellement à des fêtes foraines en région parisienne ou en Belgique, l’étude des fêtes foraines en France n’a pas connu l’essor que le sujet mériterait.

Souhaitant développer une étude historique, matérielle et sensible, de ces lieux de divertissements depuis la fin du XVIIIe siècle, tout en en interrogeant les permanences à l’ère contemporaine, FFAUR1 s’inscrit dans la suite des études récentes engagées sur les entrepreneurs et artistes de curiosités et les figures remarquables du spectacle et de la fête foraine : Agnès Curel (Le Grand théâtre du bonimenteur, 2025), Cyril Triolaire et Philippe Bourdin (Les spectacles de curiosités en Europe de la Révolution française à la fin du XIXe siècle, 2024), Cyril Triolaire, Pauline Beaucé et Bertrand Porot (Spectacles et artistes forains XVIIe-XIXe siècles, 2024). Ces travaux sont à mettre en perspective avec des projets européens d’envergure, comme le projet ERC Science at the fair de l’Université d’Anvers sous la direction de Nele Wynants consacré aux connaissances et technologies scientifiques performatives à la fête foraine en Europe de 1850 à 1914 (https://scifair.uantwerpen.be/) et le projet FNS « The musical world of fairgrounds in Switzerland, 19th-21th centuries » dirigé par Anna Stoll-Knecht à l’Université de Fribourg.

Depuis la fin du XVIIIe siècle, les rassemblements marchands offrent une large palette de divertissements (marionnettes, acrobaties, danses de cordes, ménageries, phénomènes humains, expériences de physique, etc.) et proposent de nouveaux dispositifs exploitant les sciences vulgarisées (diorama, agioscope, etc.). Ces spectacles forains et de curiosités jouent des frontières de l’altérité et de l’étrangeté. Parallèlement à l’autonomisation progressive de certains champs (cirque, illusionnisme) et l’avènement de nouveaux lieux particuliers du spectacle (café-chantant, café-concert, music-hall, cinéma), un nouvel espace de spectacles et de divertissements variés émerge entre les années 1830 et 1910 : la fête foraine. La fête foraine, espace culturel et social marchand, de loisirs et de divertissements, s’implante en ville ou dans sa périphérie et y occupe une place à part entière. Se substituant ou suivant temporellement les foires marchandes traditionnelles, la fête foraine se déploie dans des quartiers multiples au fil de l’an et concentre, un temps donné, toute l’attention des entrepreneurs et des populations-publics. La fête foraine inscrit son histoire dans les remaniements urbains de la seconde moitié du XIXe et de la Belle Époque : elle profite des boulevards percés et des grandes places ouvertes en vertu de principes hygiénistes et policiers renouvelés ; elle s’insère dans les nouveaux plans d’aménagements urbains stimulés par le développement du thermalisme ; elle complète la géographie des lieux de spectacles transformée par la multiplication des cafés-concerts, des music-halls, des kursaals, des casinos et autres théâtre monumentaux.

Décentrant le regard de la « tournée parisienne » qui a jusqu’alors rassemblé la plupart des études sur les fêtes foraines françaises, cette seconde journée d’étude, « La Fête foraine dans la ville (XIXe - début XXe siècles) », aura pour vocation d’éclairer les dynamiques foraines en région, dans les grands pôles urbains et les cités thermales remarquables, dans les villes moyennes et les zones rurales. Elle se tiendra à Vichy en le 6 mars 2027.

Les communications proposées pourront s’intéresser :

- à l’implantation des fêtes foraines et aux enjeux d’occupation et d’aménagement de l’espace public pour accueillir temporairement des entrepreneurs forains (implantation centrale ou périphérique, articulation avec les lieux de sociabilité et les établissements de spectacle ordinaires – théâtres, music-halls, cafés –, connexion aux activités de loisirs renouvelés dans les cités thermales) ;

- aux réglementations administratives et policières municipales à l’œuvre et à l’encadrement juridique des activités accueillies temporairement ;

- aux entrepreneurs-acteurs de spectacles ou d’attractions foraines (carrières, profils marchands et artistiques) ;

- aux métiers associés à l’organisation et au déploiement des fêtes foraines (placiers, techniciens de maintenance, exploitants de restaurations, affichistes, etc.) ;

- à la matérialité des attractions et des spectacles forains (baraques, manèges, pistes, scènes, etc.) ;

- aux nouveaux regards portés sur la ville transformée par la fête foraine (presse, portraits des artistes forains, photographies et cartes postales, etc.) ;

- à la présentation de fonds d’archives de la région AURA qui retracent des activités foraines.

Les communications pourront s’intéresser à une ville d’étude ou à un territoire plus large ; les propositions consacrées à des villes moyennes de province seront particulièrement appréciées.

Des études diachroniques, ouvrant sur des perspectives davantage contemporaines, peuvent également être proposées, des rencontres avec des entrepreneurs forains actuels étant programmées lors de cette journée.

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Les propositions de communication d’une page maximum (notice bio-bibliographique comprise), sont attendues pour le 1er décembre 2026.

Elles doivent être envoyées à agnes.curel@univ-lyon3.fr & cyril.triolaire@uca.fr

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Quelques mots sur le programme FFAUR1 :

Le programme de recherche FFAUR1 prévoit trois journées d’étude in situ (automne 2026 / printemps 2027 / automne 2027), organisées en lien avec des fêtes foraines de la région AURA. La première, consacrée à la Naissance et au développement des premières fêtes foraines en France au XIXe siècle : acteurs, enjeux et pratiques se déroulera les 5 et 6 novembre prochains au Musée Crozatier du Puy-en-Velay à l’occasion de la vogue (fête foraine) au Breuil. La seconde, dédiée à La Fête foraine dans la ville (XIXe - début XXe siècles) se tiendra à Vichy, à l’Université Clermont Auvergne (Pôle Lardy), le 6 mars 2027, à l’occasion de la fête foraine annuelle de Luna Park, sur les bords du lac d’Allier. Une troisième rencontre aura enfin lieu à Lyon, lors de la vogue des marrons à l’automne 2027. FFAUR1 propose de questionner spécifiquement la naissance et le développement des fêtes foraines en région Rhône-Alpes/Auvergne, tout en permettant les études comparées ou croisées avec d’autres grandes villes françaises.

FFAUR1 inscrit son étude dans un courant historiographique dynamique qui offre depuis deux décennies à repositionner les spectacles forains et de curiosités au cœur de l’espace des divertissements, alors qu’ils ont trop longtemps été rejetés à la marge de la sphère théâtrale au nom d’une hiérarchie supposée des genres, des formes et des lieux de spectacles fixée depuis les XVIIIe et XIXe siècles (pensons ici, de manière non exhaustive aux travaux de Françoise Rubellin, Jean-Claude Yon, Olivier Bara, Isabelle Moindrot, Roxanne Martin, Ariane Martinez, Nathalie Coutelet, Camille Paillet, Louise de Sédouy, Fleur Hopkins-Loféron, Frédéric Tabet & Pierre Taillefer).

Les chercheuses et chercheurs intéressés par le programme FFAUR1 de manière plus générale peuvent bien entendu également nous contacter. Elles et ils pourront être associés aux campagnes de dépouillement en archives et accéder à la documentation récoltée collectivement. Elles et ils pourront être associés à la constitution de la base de données sur les spectacles de curiosités hébergée à la MSH de Clermont-Ferrand : https://spectacle-de-curiosites.msh.uca.fr/

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Bibliographie indicative :

Beaucé Pauline, Porot Bertrand et Triolaire Cyril (dir.), Spectacles et artistes forains XVIIe-XIXe siècles. Identités, espaces et circulations, Reims, ÉPURE, 2024

Bernard Daniel, « Surveillance des itinérants et ambulants dans le département de l’Indre au XIXe siècle et au début du XXe siècle », in Maintien de l’ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle, Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle, Paris, Créaphis, 1987

Bourdin Philippe et Triolaire Cyril (dir.), Les spectacles de curiosités en Europe de la Révolution française à la fin du XIXe siècle, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2024

Corbin Alain, L’Avènement des loisirs 1850-1960, Paris, Flammarion, 2009.

Crary Jonathan, Suspensions of perception: attention, spectacle and modern culture, Cambridge, MIT press, 2000.

Curel Agnès, Le Grand théâtre du bonimenteur. Pratiques spectaculaires et imaginaires culturels (1845-1914), Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2025.

Garnier Jacques, Forains d’hier et d’aujourd’hui, Orléans, Jacques Garnier, 1968.

Gourarier Zeev, Il était une fois la fête foraine : de 1850 à 1950, catalogue d’exposition, Paris, Éd de la Réunion des musées nationaux, 1995.

Grodwohl Marc, La Fantastique épopée des carrousels-salons. Quand le bonheur ne tenait qu’à… un tour de cochons, Strasbourg, Éditions Écoparcs S.A. / Oberlin, 1991.

Groshens Marie-Claude, « La pratique théâtrale foraine : contribution à l’étude de la fête marchande », Ethnologie française, tome 17, n°1, 1987, p. 53-58.

Marchal Fabienne et François, La Belle époque de l’art forain, catalogue d’exposition, Saint-Dié-des-Vosges, Musée municipal, 1988.

Margairaz Dominique, Foires et marchés dans la France préindustrielle, Paris, Éditions de l’EHESS, 1988.

Messen-Jaschin Youri, Dering Florian, Cuneo Anne, Sidler Peter, Die Welt der Schausteller vom XVI. bis zum XX. Jahrhundert / Le Monde des forains, Lausanne, Éd. des Trois Continents, 1986.

Py Christiane, Ferenczi Cécile, Fête foraine d’autrefois : les années 1900, Lyon, La Manufacture, 1987.

Rosolen Agnès, Moureaux Emmanuel, De la foire au pain d’épice à la foire du trône, Charenton-le-Pont, Éditions L.M., 1985.

Solignac Saint-Cernin Hélène (dir.), La fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye 1800-1914, Les Presses Franciliennes, 2013

Schwartz Vanessa R., Spectacular realities: early mass culture in fin-de-siècle Paris, Berkeley, University of California press, 1999

Thomas Jack, Le temps des foires. Foires et marchés dans le Midi toulousain de la fin de l’Ancien Régime à 1914, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1993.

Yon Jean-Claude, Histoire culturelle de la France au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, coll. U, 2010.

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(Illustr. : Fête foraine, place Saint-Pierre, à Montmartre, en 1861 - Hubert, Edouard, Peintre, 2e moitié du 19e siècle - CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris)