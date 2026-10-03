Que faire avec les grands corpus ?

Les Colloques en ligne de Fabula ont récemment accueilli les actes du colloque Le Corpus : corps à corps, tenu à l’Université de Genève en mai 2023. Les contributions rassemblées par Marie Kondrat et Matilde Manara montrent que l’idéal d’organicité et de cohérence auquel la notion de corpus renvoie demeure actuel, même si parfois implicite. Des bibliothèques médiévales aux corpus numériques, un rapport non orthodoxe à cette notion rend possibles différents corps à corps avec le corpus.

Un second volet de cette réflexion paraît ces jours-ci à l'initiative de Carla Robison et Aurore Turbiau dans une livraison de la Revue de littérature comparée : "Grands corpus : jeux d’échelles et enjeux méthodologiques en littérature comparée". Car en littérature comparée, le maniement de grands, voire de très grands corpus de textes, constitue à la fois une pratique de recherche courante, voire de plus en plus constitutive, et un lieu de persistantes questions, parfois d’impensés méthodologiques et théoriques en partie propres à notre discipline. Le volume aborde le grand corpus comme une question indisciplinée. À la fois objet de recherche, donnée structurante du paysage scientifique contemporain et principe méthodologique aux enjeux théoriques, épistémologiques, éthiques et politiques multiples, le grand corpus est ici saisi à partir de l’exposé des problèmes et des choix de recherche qu’il a concrètement posés à différents collègues, pour différents types de projets.