Revue de littérature comparée, 2026-2 : "Grands corpus : jeux d’échelles et enjeux méthodologiques en littérature comparée" (dir. Carla Robison, Aurore Turbiau)

En littérature comparée, le maniement de grands, voire de très grands corpus de textes, constitue à la fois une pratique de recherche courante, voire de plus en plus constitutive, et un lieu de persistantes questions, parfois d’impensés méthodologiques et théoriques en partie propres à notre discipline. Le volume que nous introduisons aborde le grand corpus comme une question indisciplinée — située à l’interface de différentes disciplines tout en soulevant des enjeux profondément littéraires et comparatistes. À la fois objet de recherche, donnée structurante du paysage scientifique contemporain et principe méthodologique aux enjeux théoriques, épistémologiques, éthiques et politiques multiples, le grand corpus est ici saisi à partir de l’exposé des problèmes et des choix de recherche qu’il a concrètement posés à différents collègues, pour différents types de projets.

Sommaire

Grands corpus, question comparatiste ? Un état des lieux pour des défis de taille

Par Carla Robison et Aurore Turbiau

Corpus ouverts

Les enjeux épistémologiques des corpus ouverts pour les études métaphorologiques

Par Sylvie Ballestra-Puech

Corpus interdisciplinaires

Peut-on parler d’un « grand corpus » sur droit et littérature ?

Par Christine Baron

Corpus collectifs

Du corpus à l’analyse du texte : pour une approche numérique et géo-littéraire collective, l’exemple de MéMo

Par Laura Giurdanella et Giuseppe Palazzolo

Corpus palimpsestes

On peut lire mille fois un résumé sur Wikipédia, mais on ne peut pas lire mille fois mille versions d’un article Wikipédia

Par Anne Grand d’Esnon

Corpus canoniques

Grandeur et grandesse des corpus

Par Marie Kondrat et Matilde Manara

Corpus vertigineux

Réception des figures mythiques : perspectives récentes dans l’approche des textes et modèles antiques

Par Cassandre Martigny

Corpus mondiaux

Les corpus de la littérature mondiale

Par Jean-Marc Moura

Corpus marginalisés

Enjeux et défis d’une comparaison France-Japon

Par Maëlle Savina

Corpus agencés

De « la formule X et Y » aux corpus ouverts

Par Anne Tomiche