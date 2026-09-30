Revue de littérature comparée, 2026-2 : "Grands corpus : jeux d’échelles et enjeux méthodologiques en littérature comparée" (dir. Carla Robison, Aurore Turbiau)
En littérature comparée, le maniement de grands, voire de très grands corpus de textes, constitue à la fois une pratique de recherche courante, voire de plus en plus constitutive, et un lieu de persistantes questions, parfois d’impensés méthodologiques et théoriques en partie propres à notre discipline. Le volume que nous introduisons aborde le grand corpus comme une question indisciplinée — située à l’interface de différentes disciplines tout en soulevant des enjeux profondément littéraires et comparatistes. À la fois objet de recherche, donnée structurante du paysage scientifique contemporain et principe méthodologique aux enjeux théoriques, épistémologiques, éthiques et politiques multiples, le grand corpus est ici saisi à partir de l’exposé des problèmes et des choix de recherche qu’il a concrètement posés à différents collègues, pour différents types de projets.
Grands corpus, question comparatiste ? Un état des lieux pour des défis de taille
Par Carla Robison et Aurore Turbiau
Corpus ouverts
Les enjeux épistémologiques des corpus ouverts pour les études métaphorologiques
Corpus interdisciplinaires
Peut-on parler d’un « grand corpus » sur droit et littérature ?
Par Christine Baron
Corpus collectifs
Du corpus à l’analyse du texte : pour une approche numérique et géo-littéraire collective, l’exemple de MéMo
Par Laura Giurdanella et Giuseppe Palazzolo
Corpus palimpsestes
On peut lire mille fois un résumé sur Wikipédia, mais on ne peut pas lire mille fois mille versions d’un article Wikipédia
Corpus canoniques
Grandeur et grandesse des corpus
Par Marie Kondrat et Matilde Manara
Corpus vertigineux
Réception des figures mythiques : perspectives récentes dans l’approche des textes et modèles antiques
Corpus mondiaux
Les corpus de la littérature mondiale
Par Jean-Marc Moura
Corpus marginalisés
Enjeux et défis d’une comparaison France-Japon
Par Maëlle Savina
Corpus agencés
De « la formule X et Y » aux corpus ouverts
Par Anne Tomiche