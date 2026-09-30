Michel Butor au rendez-vous des artistes. "Permettez-moi de naviguer en votre compagnie" (Sorbonne nouvelle)

Jeudi 15 octobre

9h : Accueil des participant.es

9h20 : Introduction et hommage à Mireille Calle-Gruber

9h30 : Carlo Ossola (Collège de France) : « Michel Butor, interprète de Mark Rothko »



10h – 11h15 : Michel Butor, l’art entre les lignes

Olivier Delhoume (photographe) : « Michel Butor, la parole des images »

Hélène Campaignolle (CNRS- La Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Mobile : d'un livre devenu objet. Approches d'une métamorphose »

Joël Leick (artiste plasticien) : « Le livre : lieu de partage »

Pause

11h30-13h : Ouvrir l’espace aux devenirs patrimoine de l’Œuvre Butor

David Martens (KU Leuven) : « Quand deux têtes de cochon se rencontrent ». Michel Butor et Ania Staritksy.

Aurélie Laruelle (directrice de l’Archipel Butor) : « Le Manoir des livres et l’Archipel Butor »

Guy Desgrandchamps (architecte, concepteur du Manoir des Livres) : L’architecture du Manoir des livres à Lucinges

Olivier Wagner (archiviste paléographe, département des manuscrits, Bibliothèque nationale de France) : « Michel Butor à la Bibliothèque nationale de France »

Pause déjeuner (13h00-14h30)

14h30-15h30 Michel Butor en poète : « Je fête l'essentiel »

Alain Freixe (poète, essayiste) : « Chanter au bord du gouffre »

Serge Linarès (La Sorbonne-Nouvelle - Paris 3) : « Double main, double vue : les manuscrits enluminés de Michel Butor »

Henri Scepi (La Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Le poète en mouvement : Butor avec Rimbaud »

Pause

15h45- 17h15 Butor, oralité, musique : « cueillir les rumeurs des ramures » (Kolář)

Patrick Beurard-Valdoye (poète) : « Michel Butor et l’autodiction »

Stéphane Oskeritzian (Chef du département son au Théâtre du Châtelet) : « Le poème comme partition »

Jean-Yves Bosseur (compositeur, musicologue, CNRS) : « Composer avec Michel Butor »

Cocktail

19h-20h30 : Soirée musicale



Une dynamique d’enfer. Allers retours avec Votre Faust.

Conférence multimédia

Marion Coste (Sorbonne-Université), Laurent Cuniot (chef d’orchestre), Aliénor Dauchez (metteur en scène), Noémi Schindler, violon et Ninon Hanécart-Ségal, piano.

Entrée sur inscription.

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Vendredi 16 octobre

9h30 – 10h : Accueil des participant.es

10h-11h15 : Michel Butor en langues : à l’écoute de la planète

Midori Ogawa (Université de Tsukuba, Japon) : « Traduire les Répertoire en japonais »

Sarah-Anaïs Crevier Goulet (Thalim) : « Venise improvisée. Inventer un récit-scénario à quatre mains. Sur Le Chevalier morose (Michel Butor et Mireille Calle-Gruber) »

René Piniès (directeur de la maison Joë Bousquet, Carcassonne) : « Michel Butor d’heureuses rencontres »

Pause

11h45-13h Faire vivre l’héritage de Michel Butor

Table ronde : Agnès, Cécile et Mathilde Butor, avec Marion Coste : « Filiations littéraires »

Pause déjeuner 13h-14h30

14h30-16h : Michel Butor dans ses images et collages : « Permettez-moi de voir en votre compagnie »

Peter Geimer (Directeur du Centre allemand d'histoire de l'art, Paris) : « Parler peinture »

Mirei Seki (Université Rikkyo, Tokyo) : « Les Cahiers Butor, ou l’enjeu véritable d’un dialogue avec / de Michel Butor »

Loïs Oppenheim (Université Montclair, USA) : « Post le post-moderne. Quête de la forme linguistique chez Michel Butor. » (en visioconférence)

Pause

16h30 : Michel Butor : Cinéma en liberté

Soirée de projection de films conçus et/ou réalisés avec Michel Butor, présentée par Jean-Michel Vecchiet (cinéaste)

La Voie des Statues (26 mn)

5 Portraits de Michel Butor en forme de polaroid (20 mn)

Extraits de Locus Lucis et L’abécédaire de Michel Butor - Picasso

Coda : Projection du film Michel Butor Mobile (Pierre Coulibeuf, 1999, 61 mn).