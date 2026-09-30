Agenda
Événements & colloques
Michel Butor au rendez-vous des artistes.

Michel Butor au rendez-vous des artistes. "Permettez-moi de naviguer en votre compagnie" (Sorbonne nouvelle)

Publié le par Marc Escola (Source : Sarah-Anaïs Crevier Goulet)

Jeudi 15 octobre  

9h : Accueil des participant.es

9h20 : Introduction et hommage à Mireille Calle-Gruber

9h30 : Carlo Ossola (Collège de France) : « Michel Butor, interprète de Mark Rothko » 
 
10h – 11h15 : Michel Butor, l’art entre les lignes

Olivier Delhoume (photographe) : « Michel Butor, la parole des images » 
Hélène Campaignolle (CNRS- La Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Mobile : d'un livre devenu objet. Approches d'une métamorphose »  
Joël Leick (artiste plasticien) : « Le livre : lieu de partage » 

Pause

11h30-13h : Ouvrir l’espace aux devenirs patrimoine de l’Œuvre Butor 

David Martens (KU Leuven) : « Quand deux têtes de cochon se rencontrent ». Michel Butor et Ania Staritksy. 
Aurélie Laruelle (directrice de l’Archipel Butor) : « Le Manoir des livres et l’Archipel Butor »   
Guy Desgrandchamps (architecte, concepteur du Manoir des Livres) : L’architecture du Manoir des livres à Lucinges  
Olivier Wagner (archiviste paléographe, département des manuscrits, Bibliothèque nationale de France) : « Michel Butor à la Bibliothèque nationale de France »  

Pause déjeuner (13h00-14h30)

14h30-15h30 Michel Butor en poète : « Je fête l'essentiel »   

Alain Freixe (poète, essayiste) : « Chanter au bord du gouffre » 
Serge Linarès (La Sorbonne-Nouvelle - Paris 3) : « Double main, double vue : les manuscrits enluminés de Michel Butor » 
Henri Scepi (La Sorbonne Nouvelle - Paris 3) : « Le poète en mouvement : Butor avec Rimbaud » 

Pause

15h45- 17h15 Butor, oralité, musique : « cueillir les rumeurs des ramures » (Kolář) 

Patrick Beurard-Valdoye (poète) : « Michel Butor et l’autodiction »   
Stéphane Oskeritzian (Chef du département son au Théâtre du Châtelet) : « Le poème comme partition » 
Jean-Yves Bosseur (compositeur, musicologue, CNRS) : « Composer avec Michel Butor » 

Cocktail 

19h-20h30 : Soirée musicale 

Une dynamique d’enfer. Allers retours avec Votre Faust.  
Conférence multimédia 
Marion Coste (Sorbonne-Université), Laurent Cuniot (chef d’orchestre), Aliénor Dauchez (metteur en scène), Noémi Schindler, violon et Ninon Hanécart-Ségal, piano. 
Entrée sur inscription.  

Vendredi 16 octobre  

9h30 – 10h : Accueil des participant.es

10h-11h15  :  Michel Butor en langues : à l’écoute de la planète  

Midori Ogawa (Université de Tsukuba, Japon) : « Traduire les Répertoire en japonais » 
Sarah-Anaïs Crevier Goulet (Thalim) : « Venise improvisée. Inventer un récit-scénario à quatre mains. Sur Le Chevalier morose (Michel Butor et Mireille Calle-Gruber) » 
René Piniès (directeur de la maison Joë Bousquet, Carcassonne) : « Michel Butor d’heureuses rencontres »  

Pause

11h45-13h Faire vivre l’héritage de Michel Butor  

Table ronde : Agnès, Cécile et Mathilde Butor, avec Marion Coste : « Filiations littéraires »

Pause déjeuner 13h-14h30

14h30-16h : Michel Butor dans ses images et collages : « Permettez-moi de voir en votre compagnie »  

Peter Geimer (Directeur du Centre allemand d'histoire de l'art, Paris) : « Parler peinture »  
Mirei Seki (Université Rikkyo, Tokyo) : « Les Cahiers Butor, ou l’enjeu véritable d’un dialogue avec / de Michel Butor » 
Loïs Oppenheim (Université Montclair, USA) : « Post le post-moderne. Quête de la forme linguistique chez Michel Butor. » (en visioconférence) 

Pause

16h30 : Michel Butor : Cinéma en liberté 

Soirée de projection de films conçus et/ou réalisés avec Michel Butor, présentée par Jean-Michel Vecchiet (cinéaste) 
La Voie des Statues (26 mn) 
5 Portraits de Michel Butor en forme de polaroid (20 mn) 
Extraits de Locus Lucis et L’abécédaire de Michel Butor - Picasso

Coda : Projection du film Michel Butor Mobile (Pierre Coulibeuf, 1999, 61 mn).