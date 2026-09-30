X Congrés Internacional de l'Associació Convivio per a l'estudi dels cançoners i la poesia medieval (Girona)
X Congrés Internacional de l'Associació Convivio per a l'estudi dels cançoners i la poesia medieval (Girona, 21-23 d'abril de 2027)
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En aquest congrés es poden presentar comunicacions tant individuals com compartides. Els interessats hauran de presentar a través del formulari d'aquesta plana (vegeu més avall) un abstract d'un màxim de 1000 paraules, bibliografia inclosa. El termini màxim per presentar propostes es tancarà el dia 8 de novembre.
La duració prevista per a les comunicacions és d'un màxim de 20 minuts [orientativament unes 2.200 paraules], amb 10 minuts addicionals per al debat. S'hi podrà tractar qualsevol tema relacionat amb els cançoners o amb la poesia de cançoner. En aquest congrés volem també abordar algunes línies temàtiques específiques:
- Filologia material i problemes ecdòtics
- Gèneres i formes en contacte
- Mètrica
- Intertextualitat i pervivències
- Aplicacions digitals per a l’estudi dels cançoners i la poesia
També s'ofereix la possibilitat d'organitzar sessions temàtiques amb un mínim de tres comunicacions. Les propostes de sessions temàtiques s'hauran d'enviar abans del 25 d'octubre al correu electrònic convivio2027@udg.edu.
Per participar amb una comunicació en aquest congrés no cal formar part de l'Associació: el fet de presentar-hi una comunicació i pagar la quota d'inscripció corresponent ja atorga la condició d'associat.
El Comitè Organitzador, assessorat per un comitè d'experts, revisarà anònimament les propostes rebudes i informarà dels resultats als interessats per correu electrònic.
Trobareu tota la informació a l'enllaç següent: https://esdeveniments.udg.edu/158919/detail/x-congres-internacional-de-lassociacio-convivio.html.
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X Congreso Internacional de la Asociación Convivio para el estudio de los cancioneros y la poesía de cancionero (Girona, 21-23 abril 2027)
A este congreso se pueden presentar comunicaciones tanto individuales como compartidas. Los interesados deberán presentar, a través del formulario de esta página (véase más adelante) un abstract de un máximo de 1.000 palabras, bibliografía incluida. El plazo para presentar propuestas de comunicación finaliza el día 8 de noviembre.
La duración prevista para las comunicaciones es de 20 minutos [orientativamente unas 2.200 palabras], con 10 minutos adicionales para el debate. Se podrá tratar cualquier tema relacionado con los cancioneros o con la poesía de cancionero. En este congreso queremos abordar también algunas líneas temáticas específicas:
- Filología material y problemas ecdóticos
- Géneros y formas en contacto
- Métrica
- Intertextualidad y pervivencias
- Aplicaciones digitales para el estudio de los cancioneros y la poesía
También se ofrece la posibilidad de organizar sesiones temáticas con un mínimo de tres comunicaciones. Las proposiciones en este sentido se deberán enviar antes del 25 de octubre al correo electrónico del convivio2027@udg.edu.
Para participar con una comunicación en este congreso no es necesario ser ya miembro de la Asociación: el mero hecho de presentar una comunicación y pagar la cuota de inscripción correspondiente ya otorga la condición de asociado.
El Comité Organizador, asesorado por un comité de expertos, revisará anónimamente las propuestas recibidas e informará de los resultados a los interesados por correo electrónico.
Para más informaciones: https://esdeveniments.udg.edu/158919/detail/x-congres-internacional-de-lassociacio-convivio.html.