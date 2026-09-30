Adrien Boniteau

Du droit de résistance aux révolutions. Une Angleterre monarchomaque ? (vers 1580 - vers 1720)

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », n° 37, 2026.

Les monarchomaques désignent les auteurs protestants, français et écossais, de la fin du XVIe siècle qui justifient un droit de résistance institutionnelle à la tyrannie. Leurs idées sont reprises, interprétées et radicalisées par de nombreux auteurs anglais entre les années 1580 et les années 1720.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406207108 - au prix de 119 euros