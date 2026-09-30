Gabriela Zapolska, La Moralité de Madame Dulska. Tragifarce bourgeoise (Éd. et trad. de Piotr Biłos et Anna Janicka)

Gabriela Zapolska

La Moralité de Madame Dulska. Tragifarce bourgeoise

Édition et traduction de Piotr Biłos et Anna Janicka

Paris, Classiques Garnier, coll. « Domaines polonais », n° 1, 2026.

La Moralité de Madame Dulska met en scène une bourgeoisie obsédée par les apparences. Dulska impose une morale rigide tout en tolérant l’inacceptable s’il reste caché. Gabriela Zapolska dévoile ainsi un système fondé sur l’hypocrisie et la contradiction entre normes et pratiques.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406209324 - au prix de 76 euros