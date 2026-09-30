Gabrielle Bornancin-Tomasella

Nerval et l’architecture. Le romantisme en fabriques

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 159, série « Gérard de Nerval » n° 7, 2026.

Au moment où s’initient les premières politiques patrimoniales, Gérard de Nerval contribue à une romantisation du regard sur l’architecture. Loin du modèle hugolien de l’œuvre-cathédrale, ses textes se placent sous le signe du jeu, programmant leur propre délitement avec une réflexivité troublante.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406204831 - au prix de 98 euros