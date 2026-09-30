Contagieuses analogies : la maladie comme métaphore et catégorie (Paris)

Contagieuses analogies : la maladie comme métaphore et catégorie

Colloque de clôture de la session 2023-2026 du Collège franco-allemand « Littérature et savoirs » (Université Sorbonne nouvelle / Humboldt-Universität zu Berlin)

U. Sorbonne nouvelle (Paris), 8-9 octobre 2026

Attention, le lieu diffère pour chaque journée

8 octobre 2026

Salle Athéna, Maison de la Recherche, Université Sorbonne nouvelle (4 rue des Irlandais, 75005 Paris, RdC).

9h15-10h : accueil par Guido Furci (U. Sorbonne nouvelle) et Anne Régent-Susini (U. Sorbonne nouvelle), et ouverture des travaux par Guido Furci et Sophie Houdard (U. Sorbonne nouvelle), à partir d’un bilan provisoire du séminaire du Collège doctoral franco-allemand « Littérature et savoirs » 2023-2026

10h-10h45 : conférence inaugurale de Bertrand Marquer (U. Sorbonne nouvelle) : « Les langages de la maladie au 19e siècle ».

10h45-11h : discussion

11h-12h : atelier de lecture sur les notions de métaphore chez Susan Sontag et de catégorie chez Michel Foucault ; Sarah Neelsen (U. Sorbonne nouvelle), Daniela Kuschel (U. Heinrich Heine, Düsseldorf), Louis Mühlethaler (EHESS)

12h-13h : pause déjeuner

Présidence : Emmanuel Bouju (U. Sorbonne nouvelle)

14h-14h20 : Alain Schaffner (U. Sorbonne nouvelle), « Le pur et l’impur dans Semmelweiss (1924) de Louis-Ferdinand Céline »

14h20-14h40 : Mathieu Roger-Lacan (Professeur agrégé de Lettres modernes, membre associé au CERILAC), « Biopolitique de l’invasion, géopolitique de la contamination : l’imaginaire bactériologique dans les récits de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 »

14h40-15h : Iliana Kizilos (U. Sorbonne nouvelle, UFA), « Maladie et délire dans les récits fictionnels sur la Commune (1871-1914) »

15h-15h30 : discussion

15h30-15h45 : pause

15h45-17h15 : projection-débat de Sjalo-Island of Souls (2020) de Lotta Petronella

17h30 : réunion du Collège pour la préparation de la nouvelle candidature à un financement par l’Université Franco-Allemande (UFA)

9 octobre

Salle Max Milner, Université Sorbonne nouvelle (17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, escalier C, 2e étage)

Présidence: Éléonore Reverzy (U. Sorbonne nouvelle)

Le paradigme nosologique en question

9h15-9h35 : Sandra Janssen (Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Wien), « Allégorie politique et/ou symptôme psychopathologique ? L’épidémie dans Le Très-Haut de Maurice Blanchot »

9h35-9h55 : Florence Vatan (U. Wisconsin, Madison), « Une “maladie de l’esprit” ? Robert Musil et la bêtise »

9h55-10h20 : discussion

10h20-10h35 : pause

Autour de la contagion

10h35-10h55 : Jennifer Ruimi (U. Montpellier Paul-Valéry/ IUF), « De la contagion à la théâtromanie : itinéraire d’une métaphore médico-théâtrale »

10h55-11h15 : Eva Yampolsky (Institut et Haute École de la Santé La Source), « L'Endormeuse de Guy de Maupassant, ou un remède contre la contagion du suicide »

11h15-11h35 : Louis Muhlethaler (EHESS), « L’immunité littéraire à l’épreuve des métaphores et des modèles »

11h35-12h : Discussion

Corps féminins

Présidence : Guido Furci (Sorbonne nouvelle)

13h-13h20 : Amelie Baasner (Humboldt-Universität, UFA), « Entangled Bodies: Convulsion hystérique et agentivité dans Sur les femmes de Diderot »

13h20-13h40 : Maddalena Casarini (U. Paris-Lodron, Salzbourg ; ancienne doctorante UFA), « Une sirène moderne » : le corps face à l’Histoire dans Le Détour de Luce d’Eramo (1979) »

13h40-14h00 : Discussion

14h00-14h15: pause

14h15-15h : table ronde conclusive. Avec la participation de Marie Guthmüller (Humboldt-Universität), Hans-Georg von Arburg (U. de Lausanne), Ulrike Vedder (Humboldt-Universität), Olivia Chandesris (APHP / U. Paris-Est Créteil).