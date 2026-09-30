Femmes (im)patientes : récits, pratiques et représentations de la maladie et des soins (XVIe-XXe s.) (Sorbonne Université)

Femmes (im)patientes : récits, pratiques et représentations de la maladie et des soins (XVI-XX ss.)

Ce colloque international se propose d’explorer les modalités de rencontre – souvent ambivalente – entre les femmes et la médecine en tant que savoir, pratique et institution, à travers les récits littéraires, théâtraux, autobiographiques, poétiques ou encore les témoignages d’archives (observationes, registres hospitaliers, correspondances), du XVIe siècle au début du XXe siècle.

Sous le titre "Femmes (im)patientes", le colloque souhaite questionner le statut de « patiente »: que signifie être « patiente » face à une autorité savante et masculine ? Quels conflits, négociations ou complicités émergent dans ces situations de vulnérabilité, d’auscultation, de soin ou de rejet du soin ?

Plutôt que de penser les femmes uniquement comme objets passifs du regard médical, il s’agira d’interroger la manière dont elles ont pu être actrices – par la parole, le refus, le récit ou la performance – de leur propre expérience médicale. Le point de départ est l’instant, souvent tendu ou dramatique, de la confrontation entre une ou plusieurs femmes et la figure du médecin, du chirurgien ou de l’institution médicale (hôpital, asile, etc.), tel qu’il est mis en scène ou transposé par l’écriture, l’image ou la scène.

L’objectif est de combler une lacune historiographique et littéraire : si les études sur le savoir médical des femmes ont connu un développement significatif, l'intérêt des femmes en tant que patientes et interlocutrices du discours médical reste encore largement à explorer.

Les contributions pourront s’appuyer sur des textes littéraires (mémoires, récits fictionnels, théâtre, poésie), mais aussi sur des sources médicales (traités, observations de cas, lettres, archives hospitalières et/ou judiciaires), en s’inscrivant dans une approche croisée entre histoire sociale de la médecine, études de genre, histoire des arts et analyse littéraire.

L’aire géographique privilégiée sera l’Europe, avec une attention particulière à la France et à l’Italie, sans exclure d’autres contextes culturels.

Programme

22 ET 23 OCTOBRE 2026

SORBONNE, SALLE D306 (SALLE DE LA FRESQUE)

17, RUE DE LA SORBONNE 75005 PARIS

Organisation

Erica Ciccarella (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance – Université de Tours)

Silvia De Min (Équipe littérature et culture italiennes – Sorbonne Université)

avec la collaboration de Joachim Gettler (Équipe littérature et culture italiennes – Sorbonne Université)

Colloque ouvert au public, sur inscription : E colloque.femmesimpatientes@gmail.com

22 OCTOBRE 2026



13h00 Accueil participants

13h30 Salutations institutionnelles

13h40 Erica Ciccarella (Université de Tours) et Silvia De Min (Sorbonne Université), Introduction scientifique au colloque

Première séance

Président de séance : Andrea Fabiano (Sorbonne Université)

14h00 Mattia Zangari (Université de Palerme), Maternità sublimate: gravidanze, bambole e culle nei monasteri femminili

14h30 Alessandra Quaranta (Italian-German Historical Institute), Malattia e salute nelle corrispondenze delle principesse asburgiche: ruoli, emozioni e confronto con la tradizione medica scritta (XVI-XVII secolo)

15h00 Discussion et pause café

Deuxième séance

Présidente de séance : Lucie Comparini (Sorbonne Université)

15h45 Fabien Coletti (Université de Toulouse Jean Jaurès), Courtisanes et erbere dans la Venise de la Contre-réforme : causer et guérir les maux

16h15 Valeria Merola (Université de L’Aquila), Isabella Andreini e la medicina, tra Lettere e Fragmenti

16h45 Discussion

23 OCTOBRE 2026



9h15 Accueil participants

Troisième séance

Présidente de séance : Erica Ciccarella (Université de Tours)



9h30 Jean-Christophe Abramovici (Sorbonne Université), Louise Bourgeois et les “femmes de ce temps”, patientes et concurrentes

10h00 Ariane Martinez (Université de Lille), Maternités monstres : De l’affaire Mary Toft (1726) à la thèse de « l’imagination maternelle »

10h30 Jennifer Ruimi (Université de Montpellier Paul-Valéry), Les femmes, des malades imaginaires ?

11h00 Discussion et pause café

Quatrième séance

Présidente de séance : Silvia De Min (Sorbonne Université)

11h30 Frédérique Dubard (Sorbonne Université), Esther, Gabrielle, Jeanne, Mervel et les autres...À propos d’une « peinture médicale », Les fascinés de la Charité de Georges Moreau de Tours (1890) et du traitement de l’hystérie par l’hypnose

12h00 Elisa Bassetto (Université de Bologne), Le corps exposé : iconographie féminine et savoir médical dans la peinture du XIXe siècle

12h30 Discussion

13h00 Pause déjeuner

Cinquième séance

Présidente de séance : Aude Ameille (Université de Lille)

14h30 Concetta Pennuto (Université de Tours), Le cas clinique de Rosa Ponti

15h00 Céline Frigau Manning (Université Jean Moulin - Lyon 3), Hystéries en musique : voix féminines et écriture clinique chez José Ingenieros

15h30 Marthe Segrestin (Sorbonne Université), Sarah Grand et Charlotte Perkins Gilman, ancien et nouveau monde : le mal vénérien, les femmes nouvelles et les nouveaux médecins au tournant des 19e et 20e siècles

16h00 Discussion, conclusions et pause café