Le monstre ou l’exception incarnée ? (Institut Cervantes, Bordeaux)

Du latin monstrare (montrer) et monere (avertir), le monstre est par définition ce qui sort de la conformité pour faire signe. Il fait exception par son caractère difforme, éloigné de la norme, qui souvent fait peur et est perçu comme négatif voire dangereux. Mais qu’est-ce qui est perçu comme monstrueux et par qui ? Qui définit les critères de la monstruosité et pendant combien de temps ? Parfois, la monstruosité peut aussi être utilisée pour dénoncer l’horreur de ce qui est apparemment courant et implanté mais qui résulte être précisément monstrueux et dangereux.

Nous proposons une journée d’étude afin de penser la monstruosité comme exception et interroger la fabrication de celle-ci, sa construction à travers le temps et le jugement de valeur qui peut lui être attribué. Les axes envisagés, mais non contraignants, sont les suivants :





Axe 1 : La figure du monstre et son incarnation

Le monstre fait parti des légendes, des récits communs où il reste en mémoire pour son caractère dérangeant, effrayant et envahissant. Paradoxalement, les monstres appartiennent à une culture commune, mais sortent précisément du beau, du généreux ou du merveilleux. Le monstre peut aussi désigner une personne réelle qualifiée ainsi par ses actes. C’est cette figure du monstre au sein de la littérature, des lieux, des œuvres d’arts, des personnalités, sortant du cadre ordinaire pour ses caractéristiques anti-héroïques, que nous nous proposons d’interroger dans cet axe.





Axe 2 : La monstruosité du langage ?

Cet axe explore la double nature du monstrueux dans le langage. D'un côté, la monstruosité s’incarne dans la déviance linguistique à travers, par exemple, les néologismes ou anglicismes. Ces phénomènes sont souvent rejetés par les institutions qui les perçoivent comme une menace pour la stabilité du système linguistique. De l'autre, la monstruosité réside dans la manipulation discursive. Entre anomalies linguistiques et outils de domination politique, il s'agira d'analyser comment le discours altère nos cadres de pensée pour légitimer l’inacceptable ou rendre le réel suspect.

Axe 3 : Le monstre en marge : une socio-géographie de l'altérité.





Ce troisième axe envisage la monstruosité comme un principe d'organisation de l'espace social : en exilant, enfermant ou invisibilisant le monstre, toute société dessine une géographie de l'exclusion. Au XIXe siècle, le monstre, jusque-là prodige ou châtiment divin, devient anomalie ou pathologie, objet d'un savoir médical. Sous l'influence hygiéniste, la ville se pense comme un organisme à assainir, avec ses asiles, ses hospices et ses périphéries. Cette logique perdure aujourd'hui, notamment à travers l'aporophobie, qui fait de la pauvreté une monstruosité à écarter. Les contributions, toutes disciplines confondues, pourront interroger les lieux du monstre, les dispositifs qui le tiennent à l'écart et les gestes par lesquels il subvertit les frontières qui lui sont assignées.

Axe 4 : La banalité du mal : vers la monstruosité systémique.



La formule de Hannah Arendt sur la « banalité du mal », constitue ici un point d'appui incontournable : le mal radical peut procéder d'une extrême normalité, d’une obéissance administrative, plutôt que d'une figure exceptionnelle et monstrueuse par nature. La monstruosité cesse alors d'être un attribut individuel pour devenir une propriété émergente du système. Mais la fabrique touche aussi au pouvoir même de désigner ce qui relève de la monstruosité. L'institution ne produit pas seulement des effets déshumanisants, elle définit la norme dont l'écart sera qualifié de monstrueux ou d'anormal, fabriquant ainsi ses monstres autant qu'elle prétend seulement les identifier.

La journée se tiendra le XXX, et nous vous communiquerons le lieu dès qu’il sera défini.Les intervenant.es qui souhaiteraient participer mais n’ont pas la possibilité d’être à Bordeaux cejour-là pourront intervenir via visioconférence.

Les interventions devront durer entre 20 et 30 minutes. Nous vous invitons à nous envoyer un résumé (maximum 10 lignes) au mail suivant, avant le vendredi 7 novembre 2026 :

laura.destan@u-bordeaux-montaigne.fr

À la fin du colloque, il y aura une possibilité de publication dans la revue Conceptos.

Merci pour vos propositions, en espérant qu'elles soient nombreuses.