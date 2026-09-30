L’exploration et l’explorateur (Moyen Age-XVIIIe) : de la réalité au mythe (univ. de la Rochelle)

L’exploration et l’explorateur (Moyen Age-XVIIIe) : de la réalité au mythe

Réceptions et réécritures contemporaines et ultérieures



COLLOQUE TRANSDISCIPLINAIRE LA ROCHELLE UNIVERSITE

CRHIA/ETHNOPOLE HUMANITES OCEANES/ PLURIELLES/ TRAVERSES/sociAMM/ PHILIXTE/CIELAM/ IUF

Amphithéâtre Michel Crépeau

44 avenue Albert Einstein

Organisation : Charles Brion (La Rochelle Université, CRHIA), Mathilde MOUGIN (Université Libre de Bruxelles et Université de Liège) et Priscilla MOURGUES (PLURIELLES, Université Bordeaux Montaigne)

Jeudi 19 novembre

Matinée

9h Accueil des participants. Discours d’introduction du président de La Rochelle Université Gérard BLANCHARD. Discours d’introduction de Charles BRION, Mathilde MOUGIN et Priscilla MOURGUES

9h15-10h15 Conférence inaugurale de Sylvie REQUEMORA (Aix-Marseille Université, Institut Universitaire de France, Directrice du Centre de Recherches sur la Littérature des Voyages, responsable de la collection « Écrits de voyage » aux PUP et de la série « Voyages réels et voyages imaginaires » aux Classiques Garnier) : « L’exploration : itinéraire d’une notion »

10h15-10h30 Discussion et échange avec le public

Pause

10h45-12h30 Session 1 : Mises en scène de l’exploration (modération : Sylvie Requemora, AMU, IUF)

10h45-11h15 : Fabrice HOARAU (Université de Bourgogne-Europe, CREDESPO) : « L'Histoire des navigations aux terres australes de Charles de Brosses »

11h15-11h45 : Jean-Yves BESSELIEVRE (Musée national de la Marine) : « Des héros de la nation aux figures revisitées : la mise en exposition des explorations et des explorateurs au Musée de la Marine, du XVIe siècle à nos jours »

11h45-12h15 : Gauthier GRUBER (La Rochelle Université, PoLiCÉMIES) : « Parcourir sans découvrir. L’épopée tardive de Lion de Bourges à l’épreuve des récits d’exploration » Intervention en visio

12h15-12h30 Discussion et échange avec le public

Après-midi

14h-16h45 Session 2 : Réécritures et mythification (modération : Anne Gaëlle-Weber)

14h-14h30 : Claire PIERROT (Université Paris Nanterre, CSLF) : « L'Utopie, réécriture du Mundus Novus de Vespucci, entre mythe et rationalité »

14h30-15h : Anne-Laure GEHIN (Université de Haute-Alsace, ILLE) : « Réécritures du Devisement du monde de Marco Polo, une figure mythique dans l’esprit des Lumières. La cité de Quinsay »

15h-15h15 Discussion et échange avec le public

Pause

15h30-16h : Emma LAFEUILLADE (Université de Montréal, Université Paris Cité, CERILAC) : « Nommer pour mythifier : lecture croisée du Grand Voyage (1632) de Gabriel Sagard et des Historiae Canadensis (1664) de François Ducreux »

16h-16h30 : Michel BOCHACA (La Rochelle Université, CRHIA) : « Regards portés sur Jean Alfonse, marin de la Renaissance : de la mythification à la mystification (du XVIe siècle à nos jours) ». Intervention en visio

16h30-16h45 Discussion et échange avec le public

17h30- 18h Visite guidée du Musée du Nouveau Monde de La Rochelle par Madame Mélanie Moreau, directrice du Musée

Vendredi 20 novembre

Matinée

9h Accueil des participants.

9h15-10h15 Conférence de Romain BERTRAND (CERI, Sciences Po-CNRS) : « L'infortune des Petits Découvreurs, ou quand le récit échoue à se faire légende. Le voyage des frères Parmentier à Sumatra en 1529 »

10h15-10h30 Discussion et échange avec le public

Pause

10h45-12h30 Session 3 : Figures d’explorateurs (modération : Romain Bertrand)

10h45-11h15 : Georges A. BERTRAND (Chercheur indépendant) : « Les métamorphoses de Fernão de Magalhães, dit Fernando de Magallanes, connu sous le nom de Fernand de Magellan »

11h15-11h45 : Pierre PRETOU (La Rochelle Université, LIENSs) : « Francisco de Bobadilla contre les frères Colomb : une enquête médiévale en tyrannie au Nouveau Monde »

11h45-12h15 : Ahmed Aziz HOUDZI (Université Caddi Ayad, LIMPACT) : « Exploration en contrepoint : Mémoire et récit décentrés d’un explorateur marocain dans le Nouveau Monde »

12h15-12h30 Discussion et échange avec le public

Après-midi

14h-15h15 Session 4 : Parodies et réappropriations (modération : Charles Brion)

14h-14h30 : Florian PONTY (University College Dublin, School of Languages, Cultures and Linguistics) : « Postures de l’explorateur imaginaire : pastiche et satire dans les Voyages de Gulliver et leur continuation par Desfontaines »

14h30-15h : Charlotte ORTIZ (Université du Luxembourg, IHIST) : « Entre mise à l’honneur, parodie et remise en doute : la postérité inattendue du récit de Pedro Ordóñez de Ceballos (1614) »

15h-15h15 : Discussion et échange avec le public

Pause

15h30-17h15 Session 5 : Exploration et savoirs (modération : Mathilde Mougin et Priscilla Mourgues)

15h30-16h : Victor BARABINO (Université de Lorraine, CRULH) : « Sondeurs de voies inconnues : le vocabulaire de l’exploration viking dans les sagas islandaises médiévales (XIIe-XIVe siècle) » Intervention en visio

16h-16h30 : Natalia PLATONOVA (Aix-Marseille Université, ÉCHANGES) : « Au-delà de la diplomatie : les récits d'exploration de Nicolae Milescu Spathari (1636-1708) et la construction d'un savoir européen sur la Chine Qing »

16h30-17h : Anne-Gaëlle WEBER (Université d’Artois, Textes et Cultures) : « De quelques usages paradoxaux des mythes dans l’exploration savante de la fin du XVIIIe siècle : Cook, Bory de Saint-Vincent et Humboldt »

17h-17h15 Discussion et échange avec le public

Fin du colloque

Adresses de contact : charles.brion01@univ-lr.fr / mathilde.mougin@ulb.be / priscilla.mourgues@gmail.com

Image : Adriaen Collaert et Jan Van der Straet, Americus Vespuccius Florentinus, XVIe siècle © Bnf