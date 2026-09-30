Marc Papillon de Lasphrise : faire genre (univ. Paris Est-Créteil)

Colloque Marc Papillon de Lasphrise : faire genre

19-20 novembre 2027 - Université Paris Est-Créteil

Comité d’organisation : Gautier Amiel (Université Paris Est-Créteil / LIS Lettres Idées Savoirs) et Audrey Gilles (Université de Montpellier Paul-Valéry / IRCL Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge Classique et les Lumières)

Auteur d’un volume d’Œuvres publié une première fois en 1597 chez Jean Gesselin à Paris, Marc Papillon de Lasphrise n’a pour l’instant suscité que peu de travaux, par ailleurs souvent épars. Son ouvrage, repris et augmenté en 1599 toujours chez Gesselin, mais paru également sous une forme anthologique, et problématique, chez Louis Costé à Rouen la même année, témoigne pourtant de la volonté de construire un véritable monument littéraire à l’automne de la Renaissance. Ce colloque a pour ambition de faire se rencontrer chercheuses et chercheurs intéressé.e.s par les écrits du Capitaine de Lasphrise afin de produire une somme unifiée d’études sur ce corpus auquel il s’agit de redonner une visibilité et une postérité, tout en renouvelant les approches qui permettront de mieux le comprendre.

Faire genre

Variée, protéiforme, hermétique, ambiguë ou palinodique… nombre d’adjectifs pourraient convenir pour qualifier la production littéraire de Marc Papillon de Lasphrise. Si ses Œuvres sont organisées, comme le laisse deviner la table des titres que l’on trouve au début de chacune de ses éditions, une plongée dans l’œuvre rend rapidement sensibles la complexité de l’écriture et la dimension labyrinthique du livre comme de la poétique de son auteur.

Le poète, avec une virtuosité qui lui est propre, en jonglant avec les formes et les genres littéraires, joue avec les horizons d’attente de son lectorat. Ainsi le lecteur amoureux que le début du volume appelle de ses vœux (Lasphrise imitant alors largement le modèle des Œuvres ronsardiennes) doit ensuite devenir un lecteur sagace d’énigmes, puis le public d’une “Nouvelle Tragicomique” et ne pas se laisser troubler par les diverses tonalités poétiques qui le font aller du tombeau au pamphlet misogyne en passant par des textes spirituels ou courtisans.

Les ambitions poétiques totalisantes que nourrit Papillon de Lasphrise passent par une variété exacerbée. Afin de ne pas nous laisser aller sur la pente glissante de l’éparpillement vers laquelle nous pousse pourtant la forme même des Œuvres, nous avons choisi de retenir une formule, faire genre, afin de réunir nos études autour d’une notion clef, mais heureusement polysémique. L’expression faire genre permet en effet de dégager au moins trois axes qui constitueront les champs de réflexion à privilégier pour ce colloque.

I/ Faire genre : genres, formes littéraires et organisation des Œuvres

Les Premières œuvres poétiques sont marquées par une forte variété générique mise en avant dès les premières pages du volume. Marc Papillon de Lasphrise déploie et explore plusieurs genres littéraires qui témoignent à la fois d’un héritage poétique fort et d’une singularité parfois déconcertante. Le volume travaille ainsi les conventions de genres et de formes aussi bien d’un point de vue macro-structurel (recueil d’Amours, tragi-comédie) que micro-structurel (sonnets, poèmes satiriques, poèmes érotiques). Entre ces deux échelles, se posent alors les questions de la constitution visible ou invisible de massifs (fondés sur un ordre linéaire ou sur des phénomènes d’échos) comme des modalités de lectures des Œuvres.

Les propositions pourront ainsi porter sur l’étude particulière d’une de ces formes ou d’un de ces genres, en étudier les évolutions au sein du volume, comme analyser les liens entre Lasphrise et ses prédécesseurs ou ses contemporains.

II/ Faire genre : Papillon de Lasphrise et les questions gender

Les réflexions que la recherche en littérature de la Renaissance a pu engager ces dernières années dans le champ de la critique féministe comme dans les études sur la masculinité peuvent permettre de lire et relire l’œuvre du Capitaine. Les questions de sexualité et de genres troublés occupent une place remarquable dans l’écriture poétique de Lasphrise entre invention singulière et reprise d’éléments on ne peut plus traditionnels. Les propositions pourront ainsi s’intéresser aux aspects suivants :

- les figures et les écritures de la virilité

- les aspects du féminin et de la féminité (adorés et détestés)

- représentation de la paternité

- troubles dans le genre

III/ Faire genre : ethos, rhétorique et stylistique

Cette dernière acception de l’expression faire genre doit s’entendre dans son sens familier de « faire semblant ». Il s’agirait d’étudier la mise en scène du je poétique, le caractère poseur voire provocateur de Lasphrise, mais aussi l’évolution de cette représentation de soi et, peut-être, de la variabilité de l’ethos de l’auteur dans ses Premières œuvres poétiques. Les propositions pourront s’intéresser aux axes suivants :

- l’élaboration, dès le portrait liminaire, d’un ethos pluriel (l’amant, le militaire, le père, le courtisan…)

- la question des destinataires (création d’une communauté masculine, le contexte de cour…)

- le style lasphrisien (son travail avec la langue, son audace stylistique mise au service des divers types de discours qu’il pratique…)

Bibliographie indicative

Sources primaires principales

- Les Premières œuvres poétiques du capitaine Lasphrise, Paris, Jean Gesselin, 1597 et 1599.

- Œuvres poétiques, Rouen, Louis Costé, 1599.

- Les Amours de Théophile. L’Amour passionnée de Noémie, éd. Margo Manuella Callaghan, Genève, Droz, 1979.

- Diverses poésies, éd. Nerina Clerici Balmas, Genève, Droz, 1988.

- Enigmes, éd. Philippe Faivre, Nancy, éd. Absalon, 2008.

- Les Amours de Théophile, éd. Thomas Léger, Reprise Editions, 2022 [autoédition].

- Œuvres mêlées, éd. Thomas Léger, Reprise Editions, 2023 [autoédition].

Production critique principale sur Lasphrise et son œuvre

- Amiel Gautier, “L’Antiphile de Marc Papillon de Lasphrise” dans Antéros et l’antérotisme en France (1531-1581). Contribution à l’étude de la littérature amoureuse au XVIe siècle, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Charles Monferran, Sorbonne Université, 2024.

- Delaisement Georges, Papillon de Lasphrise, poète de Touraine, Chambray-lès-Tours, CLD, 1990.

- Clerici Balmas Nerina, Un poète du XVIe siècle : Marc Papillon de Lasphrise, Milan, Cisalpino-Goliardica, 1983.

- Gilles Audrey, « Grossièretés de Marc Papillon de Lasphrise », Vices de style et défauts esthétiques (XVIe-XVIIIe), Carine Barbafieri et Yves Vialleton (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 397-413.

- Gilles Audrey, Plaisirs féminins dans la littérature française de la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2022, p. 255-267 et p. 275-285.

- Gilles Audrey, “Marc Papillon de Lasphrise ou les ambivalences du poil”, dans Réforme, Humanisme, Renaissance, 2022/1, n°94, p. 65 à 87.

- Le Pestipon Yves, “Cerdis Zerom deronty toulpinye”: audaces de Papillon avec la langue”, La langue à l’épreuve. La poésie française entre Malherbe et Boileau, Guillaume Peureux, Delphine Reguig (dir.), Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag, 2024, p. 225-233.

- Rose Russell Gene, A study of the erotic and satirical poetry of Marc de Papillon, capitaine de Lasphrise, Thèse (Ph. D.), Université du Kentucky, 1973.

- Vaganay Hugues, « Un lecteur de Rabelais au XVIe siècle. Le Capitaine Lasphrise », Revue des Etudes rabelaisiennes, 1904, II, p.46-48.

Comité scientifique :

Michèle Clément (Université Lyon 2)

Julien Goeury (Sorbonne Université)

Jérôme Laubner (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Adeline Lionetto (Sorbonne Université)

Adèle Payen de la Garanderie (Nantes Université)

Bruno Petey-Girard (Université Paris-Est Créteil)

Soumission des propositions

Les propositions (titre, résumé de 400 mots maximum et une brève notice biographique) peuvent être envoyées aux organisateurs jusqu’au 15 janvier 2027 : gautier.amiel@u-pec.fr et audrey.gilles@umpv.fr