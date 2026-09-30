Genre et âge dans les littératures médiévales (Clermont-Ferrand)

Genre et âge dans les littératures médiévales
Programme :
Jeudi 15 Octobre 2026
13h INTRODUCTION
SESSION 1.
Masculinités : jeunes mâles et vieux sages
13h20 Yasmina FOEHR-JANSSENS (Université de Genève, Suisse), « Les âges de la sagesse : enquête sur le cycle des Sept Sages de Rome »
13h40 Valentine EUGÈNE (Sorbonne Université – Paris, France), « Masculinités de la jeunesse et de la vieillesse dans Le Vair Palefroi. Une lecture intersectionnelle et queer »
14h Maria NERANDZIDIS (Institut français de Bulgarie – Sofia, Bulgarie), « Âge et masculinité guerrière dans les chansons de geste »
14h20 DISCUSSION
14h40 PAUSE
SESSION 2.
Penser le masculin avec le féminin et inversement
15h Nathalie LECLERCQ (Université Sorbonne Nouvelle – Paris, France), « Un chiasme réversible : construction, inversion et résorption des rapports d’âge et de genre dans Le Roman de Partonopeu de Blois »
15h20 Alice LAMY (Lycée Montesquieu – Le Mans, France), « Saturne et les eunuques, figures tutélaires de la vieille femme et du jeune homme dans le Roman de la Rose et le De vetula »
15h40 Lucie BLOUIN (Université Rennes 2, France), « Jeunes femmes et jeunes hommes dans les Continuations d’Artus de Bretagne, texte inédit du XVe siècle »
16h DISCUSSION
16h20 PAUSE
16h40 TABLE RONDE.
Regards croisés sur l’intersection du genre et de l’âge (Histoire, littérature et édition)
Didier LETT – Université Paris Cité, France
Anne PAUPERT – Université Paris Cité, France
Raoul BONNAFFÉ – Éditeur-imprimeur – Lyon, France
19h LECTURE
Musée d’Art Roger-Quilliot : lecture de textes par Marianne DENICOURT
Vendredi 16 octobre
SESSION 3.
Autorité et auctorialité : le privilège de l’âge ?
9h Christopher LUCKEN (Université Paris 8 – Saint-Denis, France —Université de Genève – Suisse), « Le De vetula : Ovide et sa dame au miroir de leurs métamorphoses »
9h20 Lou-Anne PORTAL (Université Paris Sorbonne-Nouvelle, France - Université catholique de Louvain – Belgique), « Papy fait de la résistance : senescence et masculinité(s) dans le Livre du Voir Dit de Guillaume de Machaut »
9h40 Chama ELAZOUZI (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès, Maroc), « Vieillesse féminine, parole et autorité dans Le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan »
10h Micol MANCINI (Sorbonne Université – Paris, France), « Vilissima femmina : genre, âge et auctoritas chez Catherine de Sienne »
10h20 DISCUSSION
10h40 PAUSE
SESSION 4.
Normes d’âge et de genre
11h Marius BUTNARU (Université Alexandru-Ioan-Cuza – Iași, Roumanie), « Grandir dans un genre imposé : âge, formation et reconnaissance sociale dans le Roman de Silence »
11h20 Camille ROBERTY (Université Clermont Auvergne, France), « Âge, genre et pouvoir dans la satire médiévale »
11h40 DISCUSSION
12h15 DÉJEUNER
SESSION 5.
Jeunesse, sensibilité et sexualité
14h30 Sophie ALBERT (Sorbonne Université – Paris, France), « Crise d’adolescence sans adolescence ? Genre, éveil à la sexualité et seuils biographiques chez quelques figures féminines de la littérature hagiographique et apocryphe (XIIe-XIIIe siècles) »
14h50 Adelaïde PILLOUX (Université Lyon 2, France - Université de Genève – Suisse), « Comme un esprit adolescent : émoi, trouble et apprentissages genrés des personnages adolescents dans les fictions courtoises »
15h10 Madeline TESSIER (Université McGill – Montréal – Canada), « La Nouvelle Héroïne : reconfiguration d’une féminité héroïque par la jeunesse dans quelques récits idylliques. L’Escoufle, Floire et Blanchefleur »
15h30 DISCUSSION
15h50 PAUSE
SESSION 6.
Vieillissement et genre
16h10 Anna LOBA (Université Adam Mickiewicz – Poznan, Pologne), « Le temps des femmes, le temps d’une femme – l’âge, la création et la vie dans l’œuvre de Christine de Pizan »
16h30 Margaux BINDER (ENS de Lyon, France), « La femme âgée dans la littérature castillane médiévale : figure d’une sagesse maléfique œuvrant pour et par la luxure ? »
16h50 Nadia PLA (Université Paris Nanterre, France), « Définir la ménopause au Moyen Âge. Articulation entre vieillesse et cessation des menstrues dans les textes médicaux, philosophiques et théologiques d’Europe occidentale du XIIe au XVe siècle »
17h10 DISCUSSION
17h30 Clôture du colloque