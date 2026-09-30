Genre et âge dans les littératures médiévales (Clermont-Ferrand)

Genre et âge dans les littératures médiévales

Programme :

Jeudi 15 Octobre 2026



13h INTRODUCTION



SESSION 1.

Masculinités : jeunes mâles et vieux sages



13h20 Yasmina FOEHR-JANSSENS (Université de Genève, Suisse), « Les âges de la sagesse : enquête sur le cycle des Sept Sages de Rome »

13h40 Valentine EUGÈNE (Sorbonne Université – Paris, France), « Masculinités de la jeunesse et de la vieillesse dans Le Vair Palefroi. Une lecture intersectionnelle et queer »

14h Maria NERANDZIDIS (Institut français de Bulgarie – Sofia, Bulgarie), « Âge et masculinité guerrière dans les chansons de geste »

14h20 DISCUSSION

14h40 PAUSE

SESSION 2.

Penser le masculin avec le féminin et inversement



15h Nathalie LECLERCQ (Université Sorbonne Nouvelle – Paris, France), « Un chiasme réversible : construction, inversion et résorption des rapports d’âge et de genre dans Le Roman de Partonopeu de Blois »

15h20 Alice LAMY (Lycée Montesquieu – Le Mans, France), « Saturne et les eunuques, figures tutélaires de la vieille femme et du jeune homme dans le Roman de la Rose et le De vetula »

15h40 Lucie BLOUIN (Université Rennes 2, France), « Jeunes femmes et jeunes hommes dans les Continuations d’Artus de Bretagne, texte inédit du XVe siècle »

16h DISCUSSION

16h20 PAUSE

16h40 TABLE RONDE.

Regards croisés sur l’intersection du genre et de l’âge (Histoire, littérature et édition)

Didier LETT – Université Paris Cité, France

Anne PAUPERT – Université Paris Cité, France

Raoul BONNAFFÉ – Éditeur-imprimeur – Lyon, France

19h LECTURE

Musée d’Art Roger-Quilliot : lecture de textes par Marianne DENICOURT



Vendredi 16 octobre



SESSION 3.

Autorité et auctorialité : le privilège de l’âge ?



9h Christopher LUCKEN (Université Paris 8 – Saint-Denis, France —Université de Genève – Suisse), « Le De vetula : Ovide et sa dame au miroir de leurs métamorphoses »

9h20 Lou-Anne PORTAL (Université Paris Sorbonne-Nouvelle, France - Université catholique de Louvain – Belgique), « Papy fait de la résistance : senescence et masculinité(s) dans le Livre du Voir Dit de Guillaume de Machaut »

9h40 Chama ELAZOUZI (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès, Maroc), « Vieillesse féminine, parole et autorité dans Le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pizan »

10h Micol MANCINI (Sorbonne Université – Paris, France), « Vilissima femmina : genre, âge et auctoritas chez Catherine de Sienne »

10h20 DISCUSSION

10h40 PAUSE



SESSION 4.

Normes d’âge et de genre



11h Marius BUTNARU (Université Alexandru-Ioan-Cuza – Iași, Roumanie), « Grandir dans un genre imposé : âge, formation et reconnaissance sociale dans le Roman de Silence »

11h20 Camille ROBERTY (Université Clermont Auvergne, France), « Âge, genre et pouvoir dans la satire médiévale »

11h40 DISCUSSION

12h15 DÉJEUNER

SESSION 5.

Jeunesse, sensibilité et sexualité



14h30 Sophie ALBERT (Sorbonne Université – Paris, France), « Crise d’adolescence sans adolescence ? Genre, éveil à la sexualité et seuils biographiques chez quelques figures féminines de la littérature hagiographique et apocryphe (XIIe-XIIIe siècles) »

14h50 Adelaïde PILLOUX (Université Lyon 2, France - Université de Genève – Suisse), « Comme un esprit adolescent : émoi, trouble et apprentissages genrés des personnages adolescents dans les fictions courtoises »

15h10 Madeline TESSIER (Université McGill – Montréal – Canada), « La Nouvelle Héroïne : reconfiguration d’une féminité héroïque par la jeunesse dans quelques récits idylliques. L’Escoufle, Floire et Blanchefleur »

15h30 DISCUSSION

15h50 PAUSE



SESSION 6.

Vieillissement et genre



16h10 Anna LOBA (Université Adam Mickiewicz – Poznan, Pologne), « Le temps des femmes, le temps d’une femme – l’âge, la création et la vie dans l’œuvre de Christine de Pizan »

16h30 Margaux BINDER (ENS de Lyon, France), « La femme âgée dans la littérature castillane médiévale : figure d’une sagesse maléfique œuvrant pour et par la luxure ? »

16h50 Nadia PLA (Université Paris Nanterre, France), « Définir la ménopause au Moyen Âge. Articulation entre vieillesse et cessation des menstrues dans les textes médicaux, philosophiques et théologiques d’Europe occidentale du XIIe au XVe siècle »

17h10 DISCUSSION

17h30 Clôture du colloque