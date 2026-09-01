Emmanuelle Pireyre, Fabienne Radi, Livre de cuisine d'écriture

Comment se lancer dans l'écriture ? Par où commencer ? Comment s'exercer ? Ce manifeste propose de se jeter à l'eau en passant directement à la pratique.

Ces dernières décennies, le monde de l'art et celui de la littérature ont connu une attraction mutuelle. L'écriture est devenue pour les artistes un médium à explorer au même titre que la peinture, la vidéo ou la performance ; symétriquement poètes et écrivain·es ont développé des formes de littératures hors du livre, exposées ou scéniques. Dès lors, les méthodes à l'oeuvre de part et d'autre s'enrichissent les unes les autres, et le terrain de jeu s'étend des deux côtés.

Les deux autrices s'appuient sur leur expérience d'écrivaines et leur pratique des ateliers d'écriture en école d'art pour proposer de nombreuses références littéraires, poétiques ou artistiques, et surtout un ensemble d'exercices réalisables, quelle que soit sa pratique préalable de l'écriture.

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La collection

HEAD – Publishing publie la collection Manifestes qui met en valeur des partis pris, réflexions et actions développés par des acteur·ricexs de l’art et du design pour faire face aux enjeux contemporains. HEAD – Publishing valorise une large diffusion des connaissances en proposant ses publications en formats numériques en libre accès sur son site Web : head-publishing.ch, et à travers des publications au format poche vendues à prix abordable en librairies.



Neuf premiers titres de la collection Manifestes sont parus : Manifesto of Interiors : Thinking in the Expanded Media de Javier Fernández Contreras, Enquête/création en design de Nicolas Nova, Comment quitter la Terre ? de Christophe Kihm, Jill Gasparina et Anne-Lyse Renon, MRIOIR MIOIRR de Carla Demierre, Design sous artifice : La création au risque du machine learningd'Anthony Masure, Le style anthropocène de Philippe Rahm, Ce que l'histoire fait au graphisme de Clémence Imbert, Changer l'art par ses marges ? de Charlotte Laubard, et Habiller le jeu, jouer le vêtement d'Alexia Mathieu.

Ces livres sont disponibles en français et en anglais. Ils sont distribués dans l’espace francophone par Serendip et dans un réseau de librairies internationales par Public Knowledge Books.