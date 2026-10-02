Issu du colloque international Géophilosophie & Géocritique organisé en septembre 2025 à l’occasion du centenaire de la naissance de Gilles Deleuze, le vingt-huitième numéro d’Épistémocritique, sous la direction de Timea Gyimesi, Bertrand Westphal et Yvan Chasson, explore les résonances entre la géophilosophie deleuzo-guattarienne et les réflexions contemporaines sur l’espace, la littérature et les arts. Les treize études réunies abordent les notions de territoire, de déterritorialisation, de cartographie, de milieu, de frontière et de devenir, en les confrontant aux enjeux de la géocritique, de l’écocritique, des études intermédiales et des humanités spatiales. Elles font dialoguer philosophie, théorie littéraire, géographie, esthétique et création, tout en ouvrant des perspectives sur les pratiques artistiques, les technologies numériques, les imaginaires cartographiques et les écritures du monde contemporain.