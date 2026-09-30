Épistémocritique. Revue de littérature et savoirs, n°28 : "Géophilosophie & géocritique" (dir. Timea Gyimesi, Bertrand Westphal, Yvan Chasson)

Issu du colloque international Géophilosophie & Géocritique organisé en septembre 2025 à l’occasion du centenaire de la naissance de Gilles Deleuze, ce vingt-huitième numéro d’Épistémocritique, sous la direction de Timea Gyimesi, Bertrand Westphal et Yvan Chasson, explore les résonances entre la géophilosophie deleuzo-guattarienne et les réflexions contemporaines sur l’espace, la littérature et les arts. Les treize études réunies dans ce volume abordent les notions de territoire, de déterritorialisation, de cartographie, de milieu, de frontière et de devenir, en les confrontant aux enjeux de la géocritique, de l’écocritique, des études intermédiales et des humanités spatiales. Elles font dialoguer philosophie, théorie littéraire, géographie, esthétique et création, tout en ouvrant des perspectives sur les pratiques artistiques, les technologies numériques, les imaginaires cartographiques et les écritures du monde contemporain.

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Sommaire

Timea Gyimesi, Bertrand Westphal et Yvan Chasson

Avant-propos

Deleuze, un centenaire inscrit dans l’espace

Foreword. Deleuze: A Centennial Rooted in Space

Bertrand Westphal

Deleuze, McEnroe et la profondeur de l’espace

Deleuze, McEnroe, and the Depth of Space

Johannes Dahm

Quelques perspectives interdisciplinaires sur l’approche géocritique : frontières fantômes, linguistique cognitive et études du discours

Some Interdisciplinary Perspectives on the Geocritical Approach: Phantom Borders, Cognitive Linguistics, and Discourse Studies

Judit Karácsonyi

« Ajouter de l’espace à l’espace »

Ce que la novellisation littéraire fait du hors-champ

“Adding Space to Space”. What Literary Novelization Does to Off-Screen Space

Laurence Dahan-Gaida

L’héritage naturaliste de Deleuze et Guattari. Quels possibles pour la géocritique et l’écocritique ?

The Naturalist Legacy of Deleuze and Guattari. Which Possibilities for Geocriticism and Ecocriticism?

Yvan Chasson

Savoir défaire le monde par la cartographie

Penser les dynamiques sensibles du territoire

Know How to Unmake the World through Cartography. Thinking the Sensitive Dynamics of Territory

Isabelle Ost

Du regard cartographique

Approche géophilosophique des rapports entre littérature et cartographie

On the Cartographic Gaze. A Geophilosophical Approach to the Relationship between Literature and Cartography

Josep Marqués Meseguer

Regards géocritiques sur la mer dans la littérature française, catalane et dans l’art contemporain

Geocritical Perspectives on the Sea in French and Catalan Literature and Contemporary Art

Magali Nachtergael

Techno-hétérotopies : poésie, espace numérique et géocritique avec Hortense Gauthier

Techno-Heterotopias: Poetry, Digital Space and Geocriticism with Hortense Gauthier

Didier Tsala Effa

Lignes capturées, lignes en fuite : les dispositifs de navigation urbaine à l’épreuve de l’infra-ordinaire

Captured Lines, Lines of Flight: Urban Geolocation Devices Put to the Test of the Infra-Ordinary

François Coadou

La géocritique, de Perec à Lefebvre ?

Geocriticism, from Perec to Lefebvre?

Juliane Rouassi

Visages et désirs : au croisement d’une géocritique des marges et d’une géophilosophie de la rencontre dans Iochka de Cristian Fulaş

Faces and Desires: At the Crossroads of a Geocriticism of the Margins and a Geophilosophy of Encounter in Iochka by Cristian Fulaş

Buata B. Malela

Penser l’espace depuis Glissant : de la Relation archipélique à la critique de la spatialité deleuzo-guattarienne

Thinking Space from Glissant: From Archipelagic Relation to a Critique of Deleuzo-Guattarian Spatiality

Timea Gyimesi

Géophilosophie et devenirs de la littérature : pour un épaississement du monde avec Ottó Tolnai

Geophilosophy and the Becomings of Literature: Toward a Thickening of the World with Ottó Tolnai