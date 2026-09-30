Épistémocritique. Revue de littérature et savoirs, n°28 : "Géophilosophie & géocritique" (dir. Timea Gyimesi, Bertrand Westphal, Yvan Chasson)
Issu du colloque international Géophilosophie & Géocritique organisé en septembre 2025 à l’occasion du centenaire de la naissance de Gilles Deleuze, ce vingt-huitième numéro d’Épistémocritique, sous la direction de Timea Gyimesi, Bertrand Westphal et Yvan Chasson, explore les résonances entre la géophilosophie deleuzo-guattarienne et les réflexions contemporaines sur l’espace, la littérature et les arts. Les treize études réunies dans ce volume abordent les notions de territoire, de déterritorialisation, de cartographie, de milieu, de frontière et de devenir, en les confrontant aux enjeux de la géocritique, de l’écocritique, des études intermédiales et des humanités spatiales. Elles font dialoguer philosophie, théorie littéraire, géographie, esthétique et création, tout en ouvrant des perspectives sur les pratiques artistiques, les technologies numériques, les imaginaires cartographiques et les écritures du monde contemporain.
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Deleuze, un centenaire inscrit dans l’espace
Foreword. Deleuze: A Centennial Rooted in Space
Deleuze, McEnroe et la profondeur de l’espace
Deleuze, McEnroe, and the Depth of Space
Quelques perspectives interdisciplinaires sur l’approche géocritique : frontières fantômes, linguistique cognitive et études du discours
Some Interdisciplinary Perspectives on the Geocritical Approach: Phantom Borders, Cognitive Linguistics, and Discourse Studies
« Ajouter de l’espace à l’espace »
Ce que la novellisation littéraire fait du hors-champ
“Adding Space to Space”. What Literary Novelization Does to Off-Screen Space
L’héritage naturaliste de Deleuze et Guattari. Quels possibles pour la géocritique et l’écocritique ?
The Naturalist Legacy of Deleuze and Guattari. Which Possibilities for Geocriticism and Ecocriticism?
Savoir défaire le monde par la cartographie
Penser les dynamiques sensibles du territoire
Know How to Unmake the World through Cartography. Thinking the Sensitive Dynamics of Territory
Approche géophilosophique des rapports entre littérature et cartographie
On the Cartographic Gaze. A Geophilosophical Approach to the Relationship between Literature and Cartography
Regards géocritiques sur la mer dans la littérature française, catalane et dans l’art contemporain
Geocritical Perspectives on the Sea in French and Catalan Literature and Contemporary Art
Techno-hétérotopies : poésie, espace numérique et géocritique avec Hortense Gauthier
Techno-Heterotopias: Poetry, Digital Space and Geocriticism with Hortense Gauthier
Lignes capturées, lignes en fuite : les dispositifs de navigation urbaine à l’épreuve de l’infra-ordinaire
Captured Lines, Lines of Flight: Urban Geolocation Devices Put to the Test of the Infra-Ordinary
La géocritique, de Perec à Lefebvre ?
Geocriticism, from Perec to Lefebvre?
Visages et désirs : au croisement d’une géocritique des marges et d’une géophilosophie de la rencontre dans Iochka de Cristian Fulaş
Faces and Desires: At the Crossroads of a Geocriticism of the Margins and a Geophilosophy of Encounter in Iochka by Cristian Fulaş
Penser l’espace depuis Glissant : de la Relation archipélique à la critique de la spatialité deleuzo-guattarienne
Thinking Space from Glissant: From Archipelagic Relation to a Critique of Deleuzo-Guattarian Spatiality
Géophilosophie et devenirs de la littérature : pour un épaississement du monde avec Ottó Tolnai
Geophilosophy and the Becomings of Literature: Toward a Thickening of the World with Ottó Tolnai