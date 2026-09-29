Colloque « Le naturalisme et la civilisation du spectacle »

20-22 octobre 2026 – Université de Montpellier Paul-Valéry

Organisé par Marie-Astrid Charlier et Eva Le Saux

Avec le soutien de l’Institut universitaire de France et

du Centre d’étude sur Zola et le naturalisme (ITEM / CNRS-PSN-PSL)

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Programme

Mardi 20 octobre 2026

10h : Accueil des participant·es

10h30 : Marie-Astrid Charlier Charlier (UMPV / IUF) et Eva Le Saux (université Sorbonne Nouvelle) : Introduction

Session 1. Romanesque et spectaculaire : cadrages théoriques et critiques

Présidence : Eva Le Saux, université Sorbonne Nouvelle

11h : Yoan Vérilhac (Nîmes Université), « Romanesque général ou civilisation du spectacle à l’époque du naturalisme ? Faudrait savoir... »

11h30 : Florence Fix (université de Rouen), « Trop réaliste pour être vrai ? Trop laid pour être à la scène ? Trop étranger à l’esprit français ? La critique française face au “Zola du nord” »

12h : Discussion

12h15 : Buffet dans le Jardin d’hiver

Session 2. Poétiques spectaculaires du roman

Présidence : Jean-Sébastien Macke, ITEM / CNRS-ENS-PSL

13h45 : Lucas Serol (université de Toulouse Jean Jaurès), « La double inversion du dispositif spectaculaire dans la représentation du monde de l’art : étude des romans de Zola »

14h15 : Guillaume Arancibia (université Bordeaux Montaigne), « Théâtralisation et spectacularisation des passions dans La Bête Humaine »

14h45 : Discussion

Session 3. Spectacles du religieux

Présidence : Corinne Saminadayar-Perrin, université de Montpellier Paul-Valéry

15h : Bertrand Marquer (université Sorbonne Nouvelle), « Un “spectacle plein de charme” ? Zola et Lourdes »

15h30 : Florence Pellegrini (université Bordeaux Montaigne), « Spectacles du religieux : images de Lourdes chez Zola et Huysmans »

16h : Discussion

16h15 : Pause

Session 4. Du roman à la scène

Présidence : Marie-Ève Thérenty, université de Montpellier Paul-Valéry / IUF

16h30 : Anaïs Valla (université de Montpellier Paul-Valéry), « Un spectacle avant même de lever le rideau : l’adaptation de Gatienne de Georges de Peyrebrune »

17h : Noëlle Benhamou (université de Picardie Jules Verne), « Adapter Maupassant sur la scène de la Belle Époque : entre fidélité et spectaculaire »

17h30 : Discussion

20h : Dîner en centre-ville

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Mercredi 21 octobre 2026

Session 1. Le théâtre naturaliste : historiographie, sociographie et dramaturgie

Présidence : Florence Fix, université de Rouen

9h : Laurène Haslé (université Paris 8), « Adolphe Lemoine-Montigny, prémices d’une mise en scène naturaliste »

9h30 : Christophe Reffait (université de Picardie Jules Verne), « Les tableaux sociaux de la scène naturaliste »

10h : Lauren Launay (université Sorbonne Nouvelle / École du Louvre), « Incarner le peuple durant la IIIe République : les dessinateurs de costumes à Paris, entre spectacle et ethnographie »

10h30 : Alban Simon (université Sorbonne Nouvelle), « “Une troupe qui ne brille pas mais qui est, qui vit” : le naturalisme au miroir de lui-même ou quand les acteur.ice.s du Théâtre d’Art de Moscou sèment le trouble parmi la critique dramatique parisienne en décembre 1922

11h : Discussion

11h15 : pause

Session 2. Frissons et bas-fonds : le naturalisme à l’épreuve de l’outrance

Présidence : Yoan Vérilhac, Nîmes Université

11h45 : Loïc Le Sayec (université de Picardie Jules Verne), « Le Grand-Guignol, héritier légitime ou enfant dénaturé du naturalisme ? »

12h15 : Samira Fattouhy (université de Montpellier Paul-Valéry), « Voir et entendre la canaille littéraire : expérimentation spectaculaire de l’argot par Oscar Méténier »

12h45 : Discussion

13h : Buffet dans le Jardin d’hiver

Session 3. Le naturalisme où on ne l’attend pas / où on l’attend trop

Présidence : Christophe Reffait, université de Picardie Jules Verne

14h30 : Nicolas Diassinous (Avignon Université), « Sous le patronage du Parnasse : les débuts naturalistes du Théâtre Libre »

15h : Marie Goupil-Lucas-Fontaine (université Paris I Panthéon-Sorbonne), « L’impossible chanson “naturaliste” ». Chanson populaire, scènes chantées et théorie naturaliste au tournant des années 1890. »

15h30 : Discussion

15h45 : Pause

Session 4. Le devenir scénique et musical du naturalisme au XXIe siècle

Présidence : Florence Thérond, université de Montpellier Paul-Valéry

16h15 : Ana Clara Santos (université de l’Algarve), « Lecture spectaculaire contemporaine du naturalisme zolien sur la scène portugaise »

16h45 : Jean-Sébastien Macke (ITEM / CNRS-ENS-PSL), « Naturalisme et opéra au XXIe siècle : Succès et échecs d’un genre musical »

17h15 : Discussion

20h : Dîner en centre-ville

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Jeudi 22 octobre 2026

Session 1. Quand le naturalisme se donne à voir

Présidence : Bertrand Marquer, université Sorbonne Nouvelle

9h30 : Marie-Ève Thérenty (université de Montpellier Paul-Valéry / IUF), « Le naturalisme en représentation. Poétique d’un support, les éditions illustrées Marpon-Flammarion. »

10h : Marie-Clémence Régnier (université d’Artois / IUF), « “Retour à Anzin” : la réception spectaculaire de Germinal dans les Hauts-de-France au prisme du tourisme (1884-“2084”) »

10h30 : Discussion

10h45 : Pause

Session 2. La mise en spectacle des lieux publics et privés

Présidence : Marie-Astrid Charlier, université de Montpellier Paul-Valéry / IUF

11h15 : Christopher Goring (université de Cambridge), « Comment Zola plante son décor : les lieux publics comme spectacles allégoriques dans Au Bonheur des Dames et L’Argent »

11h45 : Brian Thomas (université Paris 8), « Le quatrième mur, du théâtre naturaliste au XIXe siècle au cinéma : le public voyeur passif d'une mise en spectacle de la “vie privée” »

12h15 : Discussion

12h30 : Buffet dans le Jardin d’hiver.