Colloque « Le naturalisme et la civilisation du spectacle »
20-22 octobre 2026 – Université de Montpellier Paul-Valéry
Organisé par Marie-Astrid Charlier et Eva Le Saux
Avec le soutien de l’Institut universitaire de France et
du Centre d’étude sur Zola et le naturalisme (ITEM / CNRS-PSN-PSL)
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Programme
Mardi 20 octobre 2026
10h : Accueil des participant·es
10h30 : Marie-Astrid Charlier Charlier (UMPV / IUF) et Eva Le Saux (université Sorbonne Nouvelle) : Introduction
Session 1. Romanesque et spectaculaire : cadrages théoriques et critiques
Présidence : Eva Le Saux, université Sorbonne Nouvelle
11h : Yoan Vérilhac (Nîmes Université), « Romanesque général ou civilisation du spectacle à l’époque du naturalisme ? Faudrait savoir... »
11h30 : Florence Fix (université de Rouen), « Trop réaliste pour être vrai ? Trop laid pour être à la scène ? Trop étranger à l’esprit français ? La critique française face au “Zola du nord” »
12h : Discussion
12h15 : Buffet dans le Jardin d’hiver
Session 2. Poétiques spectaculaires du roman
Présidence : Jean-Sébastien Macke, ITEM / CNRS-ENS-PSL
13h45 : Lucas Serol (université de Toulouse Jean Jaurès), « La double inversion du dispositif spectaculaire dans la représentation du monde de l’art : étude des romans de Zola »
14h15 : Guillaume Arancibia (université Bordeaux Montaigne), « Théâtralisation et spectacularisation des passions dans La Bête Humaine »
14h45 : Discussion
Session 3. Spectacles du religieux
Présidence : Corinne Saminadayar-Perrin, université de Montpellier Paul-Valéry
15h : Bertrand Marquer (université Sorbonne Nouvelle), « Un “spectacle plein de charme” ? Zola et Lourdes »
15h30 : Florence Pellegrini (université Bordeaux Montaigne), « Spectacles du religieux : images de Lourdes chez Zola et Huysmans »
16h : Discussion
16h15 : Pause
Session 4. Du roman à la scène
Présidence : Marie-Ève Thérenty, université de Montpellier Paul-Valéry / IUF
16h30 : Anaïs Valla (université de Montpellier Paul-Valéry), « Un spectacle avant même de lever le rideau : l’adaptation de Gatienne de Georges de Peyrebrune »
17h : Noëlle Benhamou (université de Picardie Jules Verne), « Adapter Maupassant sur la scène de la Belle Époque : entre fidélité et spectaculaire »
17h30 : Discussion
20h : Dîner en centre-ville
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Mercredi 21 octobre 2026
Session 1. Le théâtre naturaliste : historiographie, sociographie et dramaturgie
Présidence : Florence Fix, université de Rouen
9h : Laurène Haslé (université Paris 8), « Adolphe Lemoine-Montigny, prémices d’une mise en scène naturaliste »
9h30 : Christophe Reffait (université de Picardie Jules Verne), « Les tableaux sociaux de la scène naturaliste »
10h : Lauren Launay (université Sorbonne Nouvelle / École du Louvre), « Incarner le peuple durant la IIIe République : les dessinateurs de costumes à Paris, entre spectacle et ethnographie »
10h30 : Alban Simon (université Sorbonne Nouvelle), « “Une troupe qui ne brille pas mais qui est, qui vit” : le naturalisme au miroir de lui-même ou quand les acteur.ice.s du Théâtre d’Art de Moscou sèment le trouble parmi la critique dramatique parisienne en décembre 1922
11h : Discussion
11h15 : pause
Session 2. Frissons et bas-fonds : le naturalisme à l’épreuve de l’outrance
Présidence : Yoan Vérilhac, Nîmes Université
11h45 : Loïc Le Sayec (université de Picardie Jules Verne), « Le Grand-Guignol, héritier légitime ou enfant dénaturé du naturalisme ? »
12h15 : Samira Fattouhy (université de Montpellier Paul-Valéry), « Voir et entendre la canaille littéraire : expérimentation spectaculaire de l’argot par Oscar Méténier »
12h45 : Discussion
13h : Buffet dans le Jardin d’hiver
Session 3. Le naturalisme où on ne l’attend pas / où on l’attend trop
Présidence : Christophe Reffait, université de Picardie Jules Verne
14h30 : Nicolas Diassinous (Avignon Université), « Sous le patronage du Parnasse : les débuts naturalistes du Théâtre Libre »
15h : Marie Goupil-Lucas-Fontaine (université Paris I Panthéon-Sorbonne), « L’impossible chanson “naturaliste” ». Chanson populaire, scènes chantées et théorie naturaliste au tournant des années 1890. »
15h30 : Discussion
15h45 : Pause
Session 4. Le devenir scénique et musical du naturalisme au XXIe siècle
Présidence : Florence Thérond, université de Montpellier Paul-Valéry
16h15 : Ana Clara Santos (université de l’Algarve), « Lecture spectaculaire contemporaine du naturalisme zolien sur la scène portugaise »
16h45 : Jean-Sébastien Macke (ITEM / CNRS-ENS-PSL), « Naturalisme et opéra au XXIe siècle : Succès et échecs d’un genre musical »
17h15 : Discussion
20h : Dîner en centre-ville
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Jeudi 22 octobre 2026
Session 1. Quand le naturalisme se donne à voir
Présidence : Bertrand Marquer, université Sorbonne Nouvelle
9h30 : Marie-Ève Thérenty (université de Montpellier Paul-Valéry / IUF), « Le naturalisme en représentation. Poétique d’un support, les éditions illustrées Marpon-Flammarion. »
10h : Marie-Clémence Régnier (université d’Artois / IUF), « “Retour à Anzin” : la réception spectaculaire de Germinal dans les Hauts-de-France au prisme du tourisme (1884-“2084”) »
10h30 : Discussion
10h45 : Pause
Session 2. La mise en spectacle des lieux publics et privés
Présidence : Marie-Astrid Charlier, université de Montpellier Paul-Valéry / IUF
11h15 : Christopher Goring (université de Cambridge), « Comment Zola plante son décor : les lieux publics comme spectacles allégoriques dans Au Bonheur des Dames et L’Argent »
11h45 : Brian Thomas (université Paris 8), « Le quatrième mur, du théâtre naturaliste au XIXe siècle au cinéma : le public voyeur passif d'une mise en spectacle de la “vie privée” »
12h15 : Discussion
12h30 : Buffet dans le Jardin d’hiver.