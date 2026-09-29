Inscriptions en situations.Intermédialité, interdisciplinarité (Aix-en-Provence)

Colloque international

Inscriptions en situations (intermédialité, interdisciplinarité)

Campus Schuman, Bâtiment Multimédia, salles de colloques 1 & 2

Programme

Mercredi 7 octobre

Matinée : installation d’objets, de documents et de reproductions dans la « salle d’exposition » (salle 2)

À partir de 13h30, accueil des participants (salle 1)

14h00-14h30 : Introduction

14h30-16h45 : Inscription in libro. La page comme situation ?

Modération : Maud Pérez-Simon

- Louis Watier (U Toulouse II): « Lire les inscriptions au futur dans les récits d’anticipation (XIXe-XXe siècles)»

- Odile Chatirichvili (U Toulouse II) : « Formule mathématique en marge, en page(s) et en piédestal : inscrire le Grand Théorème de Fermat »

- Annamaria Bianco (amU, IREMAM / Ifpo) : « Inscrire depuis l’exil : poétique, mémoire et matérialité dans Tablets: Secrets of the Clay de Dunya Mikhail »

17h00-18h45 : Atelier d’inscriptions brodées (salle 2)

« Schwarz » de Paul Celan : écrire collectivement dans la matière

Mené par Eugénia Reznik (U Grenoble Alpes, MACI, Gates)

19h30-20h30 : Soirée « Comment activer une inscription ? »

Restitution en musique de l’atelier et lecture collective, menées par Alex Reznik (oud) avec la participation d’Anna Archipchuk (chant, piano)

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Jeudi 8 octobre

9h00-12h00 : Supports et déchiffrages (Salle 1)

Modération : Benoît Tane

- Théo Blauwart (amU), « Pour une écriture graphique et sémiotique : le lettrage de la bande dessinée francophone, une inscription ? »

- Eric Vandendriessche (CNRS, EHESS, amU, Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie) , « Tressage de nattes rituelles et dessin sur le sable à Vanuatu (Pacifique sud) : des "inscriptions" (ethno-)mathématiques »



- Maud Pérez-Simon (U Sorbonne Nouvelle – Paris) : « Contraintes et poétique du support – les inscriptions sur les plafonds peints médiévaux »

- Anna Lagaron (IFAO), « Écrire ou inscrire, comment considérer les graffiti arabes d’Égypte au Moyen Âge ? »

12h15-13h : Paysages inscrits (Salle 2)

Modération : Christophe Imbert

Claire Gheerardyn (U Toulouse II, IUF) 12h00-12h30: « Marcher entre les inscriptions. Paysages contemporains, épigraphie au présent »

13h-14h30 : Déjeuner

14h30-17h30 : Sur la pierre, face aux murs (salle 1)

Modération : Louis Watier

- Rui Zhang (Université Paris Cité) : « De la falaise au mur : inscription, pratiques lettrées et écriture spatiale dans la Chine médiévale »

- Paula Suméra (INALCO) : « ‘‘De sa main’’ : transfert calligraphique et signature épigraphique en Chine médiévale »

- Christophe Imbert (U Toulouse II) : « Des vers écrits pour les fontaines : ébauche d'un cadre historique et critique »

- Arvi Sepp (VUB/Université d’Anvers) : « Graffiti comme littérature carcérale – Graffitis de prison dans la littérature : matérialité et poétique des inscriptions murales »

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Vendredi 9 octobre

9h30 : Autour d’une mosaïque : comment activer une inscription en situation ?

Rendez-vous devant la faculté de droit (bâtiment Pouillon)

10h15-10h45 Maison de la recherche (Salle 2)

Présentation : Benoît Tane

- David Poullard (École supérieure d'art d'Aix/ESAAIX, LSV) : « Écrire en dehors : Retour d’expérience sur une pratique inscriptionnelle »

10h45-11h30 : Exposer l’écriture exposée (Salle 2) : discussion collective

11h30-12h30 : Travail de terrain : documenter et restituer – atelier

Présentation : Louis Watier

- Clément Dussart (chercheur postdoctoral ERC Graph-East), Thierry Grégor (chercheur associé CESCM, UMR 7302), Jean-Baptiste Javel (Archéosciences Bordeaux UMR 6034) : « De l’idée à l’inscription : étude pluridisciplinaire du processus de réalisation des inscriptions monumentales inédites de Saint-Eutrope de Saintes »

12h30- 14h00: Repas

14h00-16h15 : Travail de terrain : documenter et restituer

Modération : Léa Polverini

- Mohammed Hayyan (EPHE, GSRL), « Relever et documenter les inscriptions islamiques de la Ḥismā (nord-ouest de l’Arabie saoudite) : méthodes de terrain et enjeux interprétatifs »

- Fanny Rauwel (amU), « Faire revivre les graffiti des débuts de l'islam sur YouTube »

- Sylvie Requemora (amU, IUF) : « Inscriptions "lapones" : le cas des voyageurs à Jukkasjärvi (XVII-XVIIIesiècles) »

Discussions et conclusion.