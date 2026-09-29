Escrituras y Formas del Descentramiento de la Hispanofonía Global

Seminario internacional en línea (Claire Laguian, Pascale Thibaudeau, LER, Université Paris 8).

Los Viernes, 17h00-19h00 hora de París

Enlace: https://visio.numerique.gouv.fr/aeh-gtwp-udp

9/10 Odome Angone (Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal)

La fábrica del canon: voces, textos y marcos para el aula sobre los hispanismos negroafricanos

13/11 Eva Fernández (Universidad Autónoma de Querétaro, México)

Aproximaciones des-antrópicas en el arte contemporáneo: discursos visuales, materiales y relacionales en Latinoamérica

11/12 Pablo Estévez Hernández (Iriarte Centro Universitario Internacional, Canarias) junto con Dailo Barco (cineasta y curador, Canarias)

Arqueología audiovisual. Imaginar la memoria

29/01 Nayra Pérez Hernández (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) junto con Trifonia Melibea Obono (escritora, Guinea Ecuatorial)

La literatura guineoecuatoriana desde una perspectiva lesbofeminista: conversación entre Trifonia Melibea Obono y Nayra Pérez Hernández

2/04 Sesión excepcional a las 15h, hora de París Rocío Ortuño Casanova (Uned, Madrid, España) Daisy López (poeta, directora de la Academia Filipina de la Lengua Española)

Escribir hoy en español en Filipinas: diálogo entre Rocío Ortuño Casanova y la poeta Daisy López

14/05 Sonia Kerfa (Université Grenoble-Alpes, Francia)

“Las chicas buenas se van al cielo, las malas a todas partes”: el colectivo Mujeres creando en Argentina. El caso del tríptico fílmico Amazonas, mujeres indomables y otras hazañas

18/06 Sesión colectiva con el Seminario “Hispanités décentrées” de la Université de Limoges : Mabel Cuesta (University of Houston, EEUU)

Para buscar el cuerpo lésbico dentro del paisaje cubano. Una guía para la escucha y la mirada atenta