"Intensifier le présent" Hommage à Jean-Marie Gleize au Salon de la revue 2026 (Paris)

Pour ouvrir la 36e édition du Salon de la revue,

l'équipe d'Ent'revues a imaginé avec la revue Nioques

une soirée exceptionnelle en hommage à Jean-Marie Gleize disparu en mars dernier.

Des lectures, des interventions d'une grande variété.

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Vendredi 2 octobre

20h30-22h

Salle Jean-Marie Gleize

SALON DE LA REVUE

HALLE DES BLANCS-MANTEAUX

48, rue Vieille-du-Temple

75004 Paris

« Intensifier le présent »

Jean-Marie Gleize nous a quittés brutalement le 12 mars 2026. Créateur et animateur de la célèbre revue Nioques qu’il dirigeait depuis 1990, il a rassemblé une équipe profondément affectée par sa disparition. Pour lui rendre hommage, elle a conçu un numéro spécial intitulé Nioques « JMG » qui réunit tous les textes qu’il avait publiés dans une revue dont il disait qu’elle était « comme une partie de lui-même », mais aussi qu’elle permettait d’« intensifier le réel ». Comme une toupie lancée à vive allure, l’équipe de Nioques se fera la voix de ces textes, relais d’une conception de la poésie, de l’énergie d’un travail en commun. Retrouvez-la pour traverser 35 ans de création et comprendre comme cette figure touche et marque le travail de camarades poètes, éditeurs et revuistes.

Avec Barbara Dimopoulou, Emmanuèle Jawad, Stéphane Nowak, Nathalie Quintane, Cécile Sans de Nioques et la participation d’Éric Pesty, Jean-François Puff, Martin Rueff.

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