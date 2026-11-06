Un livre collectif vient examiner à nouveaux frais le théâtre de Molière par la scène (Presses de la Sorbonne nouvelle), en dialoguant avec la pensée du texte moliéresque développée par les grands metteurs en scène des XXe et XXIe s., comme Copeau, Planchon ou Fo, Lazar, Van Hove ou Sivadier, et de mesurer ce que notre regard sur le théâtre de Molière leur doit. En quoi le passage par la scène peut-il constituer en lui-même un instrument de connaissance des comédies du plus célèbre des dramaturges français ? Comment, en mettant le texte sur le plateau, le metteur en scène fait-il apparaître de nouveaux fonctionnements et mécanismes dramaturgiques, qui, sans l’épreuve de la scène, passaient inaperçus ? Fabula donne à lire l'introduction de l'ouvrage…, ainsi que l'entretien avec Ariane Mnouchkine, mené par Wes Williams : "Molière aujourd’hui"…
(Tartuffe, m.e.s Ivo Van Hove 2022, Comédie Française, photo : Jan Versveyweld)