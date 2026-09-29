Molière par la scène

Sous la direction de Tristan Alonge, Céline Candiard, Sylvie Chalaye, Jean De Guardia, Gilles Declercq, Stella Spriet

Ce livre se propose d’examiner à nouveaux frais le théâtre de Molière, par le prisme de la mise en scène moderne et contemporaine. Il s’agit ici de dialoguer avec la pensée du texte moliéresque développée par les grands metteurs en scène des XXe et XXIe siècles, comme Copeau, Planchon ou Fo, Lazar, Van Hove ou Sivadier, et de mesurer ce que notre regard sur le théâtre de Molière leur doit.

Il s’agit ici de comprendre en quoi le passage par la scène peut constituer en lui-même, aujourd’hui, un instrument de connaissance du théâtre de Molière. Comment, en mettant le texte sur le plateau, le metteur en scène fait-il apparaître de nouveaux fonctionnements et mécanismes dramaturgiques, qui, sans l’épreuve de la scène, passaient inaperçus ? La mise en scène est bien sûr par vocation un instrument herméneutique éminent, qui met au jour les significations latentes – délibérées ou non par le dramaturge – du texte de théâtre.

Mais elle est aussi, et c’est ce qui nous intéresse ici, un instrument proprement heuristique, un instrument de connaissance du texte. Certains constats sur la structure dramatique des textes de Molière ne peuvent se faire que par le passage à la scène. Ainsi, en s’imposant comme instances à part entière dans le processus artistique à partir de la fin du XIXe siècle, les metteurs en scène ont ouvert des voies nouvelles pour la compréhension du théâtre de Molière.

Lire sur Fabula l'introduction de l'ouvrage…

Lire l'entretien avec Ariane Mnouchkine, mené par Wes Williams : "Molière aujourd’hui"…

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On peut lire sur Actualitte.com un billet sur cet ouvrage…