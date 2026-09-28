Bourses de recherche et d'enseignement à l'Université Tulane: programme de doctorat en études françaises et francophones située à la Nouvelle-Orléans

Le programme d’études françaises et francophones de l’Université de Tulane appelle les candidat.e.s à postuler à ses programmes de master et de doctorat pour l’année universitaire 2027-2028.

Les études supérieures à Tulane encouragent une approche riche des études françaises et francophones en offrant aux étudiant.e.s une formation intellectuelle approfondie et une dynamique interdisciplinaire, le tout dans un cadre unique. Située au nord des Caraïbes, Tulane bénéficie d’une proximité avec des communautés francophones, d’une histoire locale riche et de vastes archives urbaines qui constituent de précieuses ressources encore peu exploitées dans la recherche sur La Nouvelle-Orléans, la Louisiane, les Caraïbes, l’Atlantique français ainsi que l’ensemble du monde francophone.

Tous les étudiant.e.s admis dans notre programme bénéficient d’un financement complet sous forme de bourses, d’assistanats d’enseignement, d’une exonération totale des frais de scolarité, d’une allocation mensuelle et d’une prise en charge intégrale d’une assurance santé pour ceux et celles qui choisissent de s’inscrire au régime d’assurance santé des étudiants proposé par Tulane. Les étudiant.e.s ont également accès à des financements compétitifs pour poursuivre leurs recherches l’été, ainsi qu’à des bourses destinées à couvrir leurs frais de déplacements pour des conférences au cours de l’année scolaire.

La date limite de dépôt de candidature a été fixée au 10 janvier 2027.

Chelsea Stieber, directrice des études supérieures en français, tiendra deux sessions d'information pour les candidats potentiels sur Zoom :

Le mercredi 22 octobre à 11h00 (heure de la Nouvelle-Orléans) (12h00 à New York, 9h00 à San Francisco, 18h00 à Paris).

Le mercredi 19 novembre à 11h00 (heure de la Nouvelle-Orléans) (12h00 à New York, 9h00 à San Francisco, 18h00 à Paris).

Veuillez envoyer un courriel à cstieber@tulane.edu pour vous inscrire.

Pour plus d’informations, consulter la fiche d'information ci-jointe et visiter notre site à l’adresse suivante : https://liberalarts.tulane.edu/french-italian/graduate/phd-french.