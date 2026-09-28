Malaise dans la civilisation. Les Lumières et la psychanalyse, XVIIIe-XXIe s.. Séminaire de Stéphanie Genand (Univ. Paris Est Créteil)

Actualiser et réinterpréter les Lumières passe aujourd'hui par le constat qu'elles partagent avec la psychanalyse une énigme morale – pourquoi la civilisation génère-t-elle la souffrance ? – et un geste intellectuel – quels savoirs, nécessairement pluriels, requiert la compréhension de ce paradoxe ? La nature exacte de leurs relations reste cependant encore à déterminer. En témoigne l’ambivalence de la notion de « malaise » qui, à la différence de celle de « crise », comme le rappelle Jean-Bertrand Pontalis, instaure moins une quelconque rupture qu’« un vacillement, un trouble vague, diffus, qui s’effacera sans laisser d’autre trace que le souvenir lui-même vague du trouble, revenant insidieusement inquiéter, avertir que le temps de la quiétude est révolu[1] ». Or l’objectif de ce nouveau séminaire sera précisément d’éclairer ces confluences, ces apories et ces hantises :

- en termes épistémologiques : les Lumières se caractérisant, comme la psychanalyse, par l’épreuve délicate d’une « limite » imposée par le renoncement à l’illusion que « savoir c’est pouvoir[2] », quels champs disciplinaires mobiliser ou constituer pour fonder une science de l’homme affranchie de la seule autorité de la raison ?

- en termes méthodologiques : les Lumières et la psychanalyse dessinant un arc temporel au sein duquel la chronologie ou la logique historique dialoguent avec d’autres strates, plus profondes et plus longues, de quels temps, an-historiques ou anachroniques, le malaise dans la civilisation est-il le symptôme ?

- en termes anthropologiques : les Lumières, comme la psychanalyse, interrogent la famille et son pouvoir dans l’émergence du sujet. Quels rôles y jouent la redéfinition des liens, l’autobiographie ou l’écriture des souvenirs ?

- en termes cliniques : les Lumières offrant à la psychanalyse des auteurs-socles – Rousseau et Sade notamment –, en quoi ces interprétations en termes de cas renouvellent-elles l’approche des Lumières et les enjeux de la lecture ?

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Programme

1- Vendredi 23 octobre, 14h-16h30 :

Stéphanie Genand (UPEC) : Introduction.

Érik Leborgne (Université Sorbonne Nouvelle) : « ‘Je ne m’examinai point’ » : sur quelques résistances psychiques dans les romans du XVIIIe siècle ».

2- Vendredi 4 décembre, 14h-16h30 :

Alexandre de Vitry (Université de Rouen Normandie) : « Du ‘père dénaturé’ au ‘fils dénaturé’ : le roman antifamilial de l’individualiste littéraire (Rousseau, Stendhal) ».

3- Vendredi 5 mars, 14h-16h30 :

Gabrielle Radica (Université de Lille) : « Qui donne quoi ? Les ambivalences des transactions et des bienfaits familiaux. »

4- Vendredi 23 avril, 14h-16h30 :

Éric Marty (Université Paris Cité) : « Sade avec Lacan ».





[1] Jean-Bertrand Pontalis, « Permanence du malaise », Le Temps de la réflexion, IV, 1983, « Civilisation », p. 409.

[2] Catherine Millot, Freud antipédagogue [1979], rééd. Paris, Champs, Flammarion, 1997, p. 220.