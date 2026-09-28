M.A. et P.hD. en français à l’Université du Manitoba (Winnipeg, Canada)

Le Département de français, d’espagnol et d’italien de l’Université du Manitoba accueille les candidatures à ses programmes de maîtrise (M.A.) et de doctorat (Ph.D.) en français.

Située à Winnipeg, dans l’Ouest canadien, l’Université du Manitoba offre un environnement universitaire dynamique, dans une ville reconnue pour sa diversité culturelle et son importante communauté francophone.

À taille humaine, nos programmes offrent un encadrement individualisé et permettent de développer des projets portant sur les littératures et cultures francophones du Canada, d’Afrique et des Antilles, ainsi que sur la littérature française du XVIIIe au XXIe siècle. Des projets en cinéma et en bande dessinée peuvent également être envisagés, selon les possibilités d’encadrement.

Le M.A. associe des cours de niveau supérieur à la rédaction d’un mémoire et peut normalement être complété en un à deux ans. D’une durée prévue de quatre ans, le Ph.D. comprend des cours de niveau supérieur, une formation avancée à la recherche ainsi que la rédaction d’une thèse.

Les candidatures reçues au plus tard le 15 janvier sont prises en considération pour les possibilités de financement, qui peuvent atteindre 20 000 dollars canadiens par année, sous certaines conditions.

Pour le M.A., le dossier de candidature comprend notamment une lettre d’intention en français, deux lettres de recommandation et un échantillon d’écriture en français. Pour le Ph.D., il comprend également un extrait du mémoire de maîtrise.

Pour plus d’informations sur les programmes et les modalités de candidature, consultez la page du Département de français, d’espagnol et d’italien de l’Université du Manitoba ou communiquez avec la directrice des études supérieures à l’adresse suivante : irene.chassaing@umanitoba.ca .

Les campus et les espaces de recherche de l’Université du Manitoba sont situés sur les terres ancestrales des peuples anishinaabeg, ininiwak, anisininewuk, dakota oyate, déné et inuit, ainsi que sur le territoire national des Métis de la Rivière-Rouge.