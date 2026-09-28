Brian Massumi, Paraboles pour le virtuel

La traduction française d'un ouvrage majeur considéré comme l'origine du « tournant affectif » en philosophie et en théorie culturelle, dans lequel Brian Massumi interroge en même temps, en tant que formations culturelles opérant sur de multiples registres sensoriels, le corps en mouvement et les médiums tels que l'art, l'architecture, la télévision, le cinéma et Internet, réévaluant l'empirisme radical de William James et la philosophie de la perception d'Henri Bergson à travers le prisme de la philosophie française d'après-guerre telle qu'articulée par Deleuze, Guattari et Foucault pour reconfigurer les liens entre théorie culturelle, science et philosophie.

Le corps bouge. Le corps sent. Il bouge en sentant et il se sent bouger, se projetant non seulement à travers l'espace, mais aussi vers l'expression prochaine de ses potentialités. Cette simple constatation, qui relie mouvement, sensation et potentialité dans le devenir du corps, souligne l'insuffisance des conceptions du corps héritées du « tournant linguistique » de la pensée du XXe siècle, qui privilégient le « codage social », tout en interdisant un retour à sa compréhension en termes de localisation simple et concrète, propre à l'empirisme classique. La potentialité comme dimension immédiate du corps en mouvement marque le rôle actif de l'abstrait dans la constitution du corps : la réalité du virtuel dans l'existence incarnée.

L'embranchement du mouvement et de la sensation, de leur part, invoque l'affect : la capacité d'affecter et d'être affecté comme moteur du devenir. Le virtuel et l'affect, pris ensemble, nous mettent sur le chemin d'un empirisme radical.

Paraboles pour le virtuel propose un voyage radical-empirique, développant une synthèse originale de concepts tirés des travaux de William James, Henri Bergson, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Gilbert Simondon et A.N. Whitehead. Le chemin serpente à travers des exemples tirés de domaines aussi divers que l'architecture, le body art électronique de Stelarc, les expériences sur les états perceptifs extrêmes et l'image-du-corps de Ronald Reagan.

Considéré comme ayant inauguré ce que l'on a appelé le « tournant affectif » en philosophie et en théorie culturelle, cet ouvrage est devenu un texte de référence à l'échelle interdisciplinaire. La traduction française comprend la préface de l'édition du 20e anniversaire, dans laquelle Massumi replace l'ouvrage dans le contexte des développements intervenus depuis sa publication originale et retrace l'évolution de ses principaux concepts.

C'est ainsi qu'une histoire philosophique de l'idée contemporaine de « perspectivisme » pourrait peut-être contribuer à nous réapprendre à devenir « terrestres ».

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Philosophe et traducteur canadien, Brian Massumi a été professeur à l'Université de Montréal. Traducteur de Deleuze et Guattari en anglais, il a joué un rôle central dans la diffusion de leur pensée avec son ouvrage devenu classique A User's Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from Deleuze and Guattari (MIT Press, 1992).

Il publie en 2002 Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation (Duke University Press, traduction française à paraître aux Presses du réel). Ses ouvrages récents comprennent L'économie contre elle-même (Lux, 2018), Ce que les bêtes nous apprennent de la politique (Éditions Dehors, 2019) et 99 Theses on the Re-Evaluation of Value. A Post-Communist Manifesto (University of Minnesota Press, 2018).

Brian Massumi collabore activement à SenseLab (créé en 2004 par l'artiste et théoricienne Erin Manning), réseau international d'artistes, d'universitaires, d'écrivains et de créateurs qui travaillent ensemble à la croisée de la philosophie, de l'art et de l'activisme.