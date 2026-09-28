Marie-Laure Massei-Chamayou, Jane Austen n'a pas dit son dernier mot

Jane Austen : généalogie littéraire d'une icône culturelle.

Il est universellement admis que Jane Austen est devenue une icône culturelle de renommée mondiale, dont l'oeuvre désormais rhizomatique ne cesse de se ramifier pour ressurgir et se réinventer dans des contextes historiques et culturels souvent très éloignés de ceux de sa genèse. Pourquoi cette célibataire parfois austère, fille de pasteur anglican, aux remarques souvent acérées dans sa correspondance, a-t-elle suscité autant de passions, voire un « culte », d'ailleurs initié par des hommes, dès le XIX<sup>e</sup> siècle ? Comment a-t-elle pu devenir à la fois si scrupuleusement canonique et si authentiquement populaire, médiatique et transmédiatique, conquérant un public grandissant jusque dans le monde interactif des fandoms ? Marie-Laure Massei-Chamayou s'attache à éclairer ces paradoxes en mettant en lumière non seulement l'importance croissante du phénomène « Jane Austen » dans des sphères aussi diverses que la littérature, la culture, le tourisme, le patrimoine, l'économie ou encore la géopolitique, mais également la richesse et la diversité des manifestations, appropriations, réécritures et productions inspirées par sa vie et son oeuvre. Fermer

Sommaire

Introduction. Pourquoi Jane Austen ? Mais pourquoi elle ?

Chapitre 1. Comment raconter la vie de Jane Austen ?

Chapitre 2. Fortunes critiques de Jane Austen

Chapitre 3. Jane Austen déclinée : adaptations, variations, réécritures...

Conclusion. Jane Austen patrimoniale

Bibliographie