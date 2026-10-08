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Des objets de recherche bien vivants

Des objets de recherche bien vivants

Publié le par Marc Escola

Sous le titre "Des objets de recherche bien vivants… Penser les interactions chercheur·es-auteur·rices en contexte contemporain ", l'Atelier de théorie littéraire accueille un texte inédit co-signé par Anne Reverseau, Corentin Lahouste et Stéphane Cunescu, qui constitue un retour d'expérience. La recherche dans le domaine de la littérature contemporaine consiste à avoir affaire à des textes mais aussi à des auteurs et des autrices en tant qu’êtres de chair. Quelles différences cela fait-il de pouvoir dialoguer avec les créateur·rices des objets littéraires que l’on étudie ? Qu’est-ce que ces relations changent, du point de vue de la recherche elle-même, mais aussi plus largement du point de vue du débat public et de la place de la recherche au sein du champ social et culturel ? Si les chercheur·euses créent du lien avec "leurs" auteur·rices, il importe aussi de penser ce lien : comment entrer en relation ? Comment poser les bases de la communication et comment entretenir le lien de manière adéquate ? Comment, enfin, les relations que les chercheur·euses développent avec les écrivain·es déplacent voire redéfinissent-elles les contours de la recherche mais interviennent aussi, peut-être, dans le champ littéraire ?