Frictions de codes. Des œuvres d’arts littéraires hybridées (Québec, 23 octobre 2026)

Organisation :

René Audet (U. Laval)

Corentin Lahouste (U. Laval)

Sophie Marcotte (U. Concordia)

Troublant déjà nos repères de lecteur·rices en échappant à l’habituel support du livre, les arts littéraires secouent parfois davantage notre conception de la littérature lorsque celle-ci rencontre soudain, avec surprise, étrangeté ou chambardement, une pratique culturelle distincte – et aux traits distinctifs. Un projet artistique qui croise écriture et tatouage, un tarot aux qualités littéraires, un recueil de poèmes sous forme de carte marine : ce que l’on peut désigner comme des hybridations littéraires jouent de l’entrechoquement entre les codes de la littérature et ceux d’une pratique culturelle reconnaissable. Ces œuvres d’arts littéraires sont souvent des cas d’espèce dont la force réside dans la singularité de leur proposition et les frictions qu’elles occasionnent : réunir littérature et affichage urbain ou déployer une histoire dans un environnement immersif offrent une expérience inédite, sans air de famille autre que les deux cadres culturels qui sont mobilisés.

Cette nouvelle journée d’étude associée au Laboratoire Ex situ vise à explorer cette modalité d’hybridation et à examiner la capacité expressive des médias, supports ou codes culturels ponctuellement convoqués par une œuvre d’arts littéraires. Alors que ce secteur émergent regroupe déjà un ensemble bigarré de pratiques, initiatives et projets d’écriture à distance de l’objet livre et interpellant des publics diversifiés, l’examen ici proposé vise à mettre en lumière des projets littéraires inédits par l’élan interartistique et transculturel qu’ils actualisent. La convocation ponctuelle des arts plastiques, vivants et médiatiques, mais aussi de pratiques culturelles populaires, ludiques, domestiques, folkloriques ou encore ethno-écologiques, engage une dynamique étroite entre un projet littéraire et un autre cadre créatif ou opératoire fortement reconnaissable.

Programme

8 h 45 – Accueil

9 h 15 – Mot d’ouverture

9 h 30 – Kirsty Bell (Mount Allison U.) : « Points et déchirures : Ouvrage secret de Noémie Pomerleau-Cloutier »

10 h – Axelle Delagorce (U. Paris 8) : « Clairvoyantes et Vivaces : deux créations contemporaines pour une pratique de la cartomancie littéraire »

[PAUSE]

11 h – René Audet et Christiane Vadnais (U. Laval) : « L’affiche comme forge de l’imaginaire collectif : Dara Vandor et Marc-Antoine K. Phaneuf »

11 h 30 – Entretien avec l’artiste et écrivaine québécoise Karoline Georges, mené par Sophie Marcotte (U. Concordia) : « Une poétique du devenir »

[LUNCH SUR PLACE (12h15-13h30)]

13 h 30 – Sylvain David et Sophie Marcotte (U. Concordia) : « “Le jeu est lancé”. You Sleuth ou la fiction policière virtuelle »

14 h – Bertrand Gervais (UQAM) : « Quand marcher, c’est dire : exploration géopoétique et technotextuelle. À propos de L’arpenteur de Jean-Yves Fréchette et du collectif Bleu Diode »

[PAUSE]

15 h – Margaux Coquelle-Roëhm (U. Montréal) : « Le corps tatoué en performance : un art littéraire incarné ? Les cas de Yoann Sarrat et Camille Bloomfield »

15 h 30 – Performance de la chorégraphe belge Louise Vanneste : Une incursion (15’), suivie d’un entretien mené par Corentin Lahouste (U. Laval) : « Modeler des textualités chorégraphiques »

16 h 30 – Mot de conclusion

[VERRE DE L’AMITIÉ]